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Sergen Yalçın'dan ilk açıklama: Bu görev çok önemli bir görev

Sergen Yalçın A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için TFF ile anlaştığını duyurdu. A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirilen Sergen Yalçın'dan ilk açıklama geldi. Maddiyatın önemsiz olduğunu vurgulayan Yalçın, "Maaşımı bile konuşmadım" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan ilk açıklama: Bu görev çok önemli bir görev
Ufuk Dağ

Başarısız sonuçların ardından görevinden alınan Vincenzo Montella'nın yerine A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Sergen Yalçın, ilk kez konuştu.

"MAAŞI BİLE KONUŞMADIM"

Sergen Yalçın dan ilk açıklama: Bu görev çok önemli bir görev 1

Sergen Yalçın, ''Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur. Maaşımı bile konuşmadım. Milli Takım söz konusu olduğunda maddiyatın bir önemi kalmıyor. Böyle bir durumda maddi konular ikinci planda kalır.” dedi.

"BELÇİKA, FRANSA MAÇLARI GEÇSİN DE ÖYLE BAŞLAYAYIM GÖREVE DEMEDİNİZ Mİ?"

Sergen Yalçın dan ilk açıklama: Bu görev çok önemli bir görev 2

Sergen Yalçın: "Demedim. Niye geçsin ki? Ne olacak? En fazla kaybederiz. Önemli olan kaybetmeyeceğin yerde kaybetmemek. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda kaybetme önemli olan o. Turnuvalara katılamazsak bize yarar verir."

"BERKE ÖZER KONUSUNU ÇÖZERİZ"

Sergen Yalçın dan ilk açıklama: Bu görev çok önemli bir görev 3

Sergen Yalçın, "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Türkiye milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
yabancılardan iyidir en azından millilik ne dir biliyor
Hocayı her ayakta tek yazarım 🤣
Belcika teknik direktörü kendi macini birakmis bizim mac hakkinda konusuyor göreceğiz cumartesi ne olacak hoşgeldin hakkinda hayirlisi Ali Rıza Sergen Yalçın
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