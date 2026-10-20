Sergen Yalçın'dan ilk açıklama: Bu görev çok önemli bir görev

Başarısız sonuçların ardından görevinden alınan Vincenzo Montella'nın yerine A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Sergen Yalçın, ilk kez konuştu.

"MAAŞI BİLE KONUŞMADIM"

Sergen Yalçın, ''Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur. Maaşımı bile konuşmadım. Milli Takım söz konusu olduğunda maddiyatın bir önemi kalmıyor. Böyle bir durumda maddi konular ikinci planda kalır.” dedi.

"BELÇİKA, FRANSA MAÇLARI GEÇSİN DE ÖYLE BAŞLAYAYIM GÖREVE DEMEDİNİZ Mİ?"

Sergen Yalçın: "Demedim. Niye geçsin ki? Ne olacak? En fazla kaybederiz. Önemli olan kaybetmeyeceğin yerde kaybetmemek. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda kaybetme önemli olan o. Turnuvalara katılamazsak bize yarar verir."

"BERKE ÖZER KONUSUNU ÇÖZERİZ"

Sergen Yalçın, "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz." ifadelerini kullandı.