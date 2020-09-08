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23’üncü Altın Güvercin’i Gaziantepli Deniz Özçelik kazandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.09.2020 11:25 | Son Güncelleme

Ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2007 ve Berklee College of Music mezunu Deniz Özçelik, 23.

Ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2007 ve Berklee College of Music mezunu Deniz Özçelik, 23. kez düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması’nda “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli bestesi ile en iyi beste ödülünü kazanırken, en iyi yorumcu ödülüne de layık görüldü.
Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olan ve 23’üncü kez düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışmasında birinciliği “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli bestesi ile Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2007 yılı mezunu Deniz Özçelik kazandı. Hem besteci hem söz yazarı hem de şarkıcı kimliğiyle büyük bir başarıya imza atan Deniz Özçelik aynı zamanda En Başarılı Yorumcu ödülüne de layık görüldü.
Jürinin değerlendirmesine dijital oylamanın sonucunun da eklenmesiyle Altın Güvercin’e ve aynı zamanda En Başarılı Yorumcu ödülüne “Kokun Şehir Değiştirdiğinde” isimli bestesi ile Deniz Özçelik layık bulundu.
Ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz’un elinden alan ve 50 bin liralık para ödülünün de sahibi olan Deniz Özçelik, “Dünya sanatla iyileşecek. Bizlere sanatımızı, şarkılarımızı paylaşmamıza olanak sağlayan böylesine güzel bir platform sunduğu için Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.
Elde ettiği bu büyük başarıdan dolayı Berklee College of Music mezunu müzisyen Deniz Özçelik’i kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Katıldığı birçok yarışmada başarıdan başarıya koşusuna ve bizleri gururlandıran 2007 yılı mezunumuz Deniz Özçelik’i yürekten kutluyorum. Alanında uluslararası başarılara da imza atmayı sürdüren Deniz Özçelik’in önümüzdeki süreçte ismini müzik dünyasında farklı başarılarla duyurmaya devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

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