24 bin metrekarelik ormanlık alana mesire müjdesi

Bekilli ilçesinde 24 bin metrekarelik ormanlık alanı vatandaşların nefes alacağı mesirelik olarak düzenleyeceklerini müjdeleyen Başkan Zolan, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, restoran, amfi tiyatro, yöresel ürün satış yerleri ve 10 bin metrekarelik piknik alanı yapılacak tesisin ilçedeki sosyal yaşama yeni bir alternatif olacağını söyledi.

Doğaya ve yeşile yaptığı yatırımlarla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli’nin 19 ilçesi ve 616 mahallesine hizmet etmeyi sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu kapsamda kısa süre önce ziyaret ettiği Bekilli ilçesine bir de mesirelik kazandıracaklarını müjdeledi. Bekilli ilçesindeki Yeni Mahallede bulunan ormanlık alanda yapılacak tesisin 24 bin metrekarelik proje alanını kapsadığı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye bin 200 metrekarelik yürüyüş yolu, restoran, mescit, çocuk oyun alanı, 250 kişilik amfi tiyatro ve 5 adet yöresel ürün satış yeri yapılacağı kaydedildi. İlçe halkının nefes alacağı, sağlıklı ve eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlayarak tesiste 10 bin metrekarelik piknik alanının da bulunacağı belirtildi.