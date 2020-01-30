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24. EMITT’te Kuşadası’na büyük ilgi

AYDIN HABERLERİ  | 30.01.2020 20:01 | Son Güncelleme

Kuşadası, dünyanın en büyük dördüncü turizm fuarı olarak kabul edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Acentaları Fuarı’nda (EMITT) yerini aldı.

Kuşadası, dünyanın en büyük dördüncü turizm fuarı olarak kabul edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Acentaları Fuarı’nda (EMITT) yerini aldı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen EMITT’te yer alan Kuşadası standı ziyaretçi akınına uğradı.
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Acentaları Fuarı (EMITT), İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24. kez kapılarını açtı. Her yıl ortalama 60 binin üzerinde sektör profesyoneli ile dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu fırsatlardan faydalanmak isteyen turistleri ağırlayan EMITT’te, Kuşadası Belediyesi çatısı altında yer alan Kuşadası standı büyük ilgi gördü.
“Çalışmalarımızın karşılığını bu sezon alacağız”
Fuarın ilk gününe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyesi ve KODER Başkanı Tacettin Özden, Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ve Kuşadası turizminin önde gelen yöneticileri ile birlikte katıldı. Kuşadası’nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile konaklama olanaklarının tanıtımının yapıldığı standa gelen tüm ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi olarak 2020 turizm sezonu öncesinde tanıtım çalışmalarına hız verdiklerine dikkat çekti. Kuşadası’nın sahip olduğu potansiyel ile Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel “Turizm gibi, destinasyonlar arasında uluslararası alanda kıyasıya rekabetin yaşandığı bir sektörde tanıtım çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu noktada da sektörün ilgili tüm aktörlerinin buluşmasına olanak sağlayan turizm fuarları özel bir yere sahip. Kuşadası Belediyesi olarak öncülük ettiğimiz tanıtım çalışmalarımızı dünyanın en önemli dördüncü turizm fuarı olarak kabul edilen EMITT ile sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını, kentimizin 2020 turizm sezonunda alacağına inanıyoruz. Geri bildirimler oldukça olumlu yönde” diye konuştu.
2 Şubat tarihine kadar devam edecek olan EMITT’i bu yıl yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 94 ülkeden 1201 katılımcının yer aldığı fuara 800 sektör temsilcisi davetli olarak katılıyor.

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