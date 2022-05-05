Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli sporcular 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya daha kazandı.

Karatede Kadın ve Erkek Kumite Milli Takımları gümüş madalyanın sahibi oldu.

Judo branşında ise kadınlar 63 kiloda Esma Gökülü ve erkekler +100 kiloda Samet Bulut gümüş, kadınlar 78 kiloda Yadigar Talayhan bronz madalya aldı.

Öte yandan Erkek Milli Voleybol Takımı, Gana'yı 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.

