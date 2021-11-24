YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. 24 Kasım doğumlu öğretmene sürpriz kutlama

24 Kasım doğumlu öğretmene sürpriz kutlama

24.11.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Belediyesi ekipleri, 87 yaşına giren emekli öğretmen Polat Er'i evinde ziyaret ederek hem Öğretmenler Gününü, hem de doğum gününü kutladı

Yalova Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, 87 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Polat Er'i evinde ziyaret ederek Öğretmenler GünüNÜ ve doğum gününü aynı anda kutladı.

Yalova Belediyesi, Paşakent Mahallesi'nde ikamet eden 24 Kasım 1935 doğumlu emekli sınıf öğretmeni Er'e 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yaptı.

86 yıldır doğum gününün ilk kez bir belediye tarafından kutlandığını dile getiren Er, görevlilere teşekkür etti.

Er, "O zaman Yalova İstanbul’a bağlıydı. 24 Kasım 1982 tarihinde kutlanan Öğretmenler Gününde Yalova'da ‘yılın öğretmeni' seçildim. Meslek hayatımda öğrencilerim, Öğretmenler Gününü ve doğum günümü birlikte kutlarlardı. 1935 doğumluyum ben. Çınarcık’ta okul açılacağına yönelik bir duyum aldım. Yalova’ya müracaat ettim. İlk ödülümü de Yalova’da almış oldum." diye konuştu.

İlk görev yerinin Afyonkarahisar olduğunu ve öğretmenlik mesleğinin en sıcak yıllarını yaşadığını anlatan Er, şöyle konuştu:

"Hiç unutamadığım bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğrencilerim çok sıcakkanlıydı. Akşam paydosunda giderken, 'Şen kal öğretmenim' derlerdi. Bu sözler yıllardır kulaklarımı çınlatır. Yalova'da uzun süre öğretmenlik yaptım. İlk kez bir belediye bana doğum günümde sürpriz yaparak bu anlamlı günde beni yalnız bırakmadı. İnce düşünceleri için hem Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a hem de belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sayenizde kendimi yalnız hissetmedim."

Belediyeden yapılan açıklamada ise, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yalova'da yaşayan öğretmenlere Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un selamlarını ileterek, ziyaretler yapıldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinini öldürüp suç aletini yok etmeye çalışmış! Nedenini duyan kahrolduGelinini öldürüp suç aletini yok etmeye çalışmış! Nedenini duyan kahroldu
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Yalova’daTBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Yalova’da

Yalova Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
06:24
Sabah
07:53
Öğle
12:55
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:10
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.