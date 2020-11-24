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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

SİNOP HABERLERİ  | 24.11.2020 15:28 | Son Güncelleme

Sinop’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.Sinop’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında valilik önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Sinop’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.
Sinop’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında valilik önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenginin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız törende yaptığı konuşmada, ”Yaptığı dokunuşlarla geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın umut ışıkları çocuklarımızın ruh ve karakterlerinin şekillenmesini sağlayan, millet olarak yüzyıllardır inşa ettiğimiz medeniyetimizi imar edip yarınlara taşıyacak nesiller yetiştiren, ferden fert her birimizin hayatında unutulmaz izler bırakan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, geleceğe dair umutlarımızın hayat bulması adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından İMKB Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf resim bölümü öğrencisi Koray Baş’ın okuduğu Öğretmen şiiri ise törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı
Törene ayrıca daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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