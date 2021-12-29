24. Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak Berkin Usta'ya Kars'ta coşkulu karşılama

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen seçmelerde, alp disiplini branşında Türkiye'yi Çin'de düzenlenecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil etme hakkı elde eden Berkin Usta, memleketi Kars'ta coşkuyla karşılandı.

Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde, Şubat 2022'de başkent Pekin'de düzenlenecek oyunlara katılacak milli sporcuların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçmelerde, Karslı sporcu Berkin Usta Türkiye'yi alp disiplini branşında temsil etme hakkı elde etti.

Seçmeler sonrası beraberindeki araç konvoyu ile memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine dönen Usta, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan'ın yanı sıra yakınları, sporcular ve vatandaşlarca davul zurna eşliğinde karşılandı.

Usta ve kendisini karşılayanlar birlikte halay çekti.

Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek de karşılama sonrası kendisini ziyaret eden milli sporcu Berkin Usta’yı tebrik ederek olimpiyat oyunlarında başarı diledi.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan da Usta'nın olimpiyat oyunlarına katılacak olmasının bölge ve ülke için gurur verici olduğunu belirterek, "İnşallah Usta ve diğer milli sporcularımıza bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek, başarılarla dönmek nasip olur." dedi.

Berkin Usta ise alp disiplini branşında eski milli sporcu olan Yahya Usta'nın oğlu olarak 2,5 yaşında spora başladığını ifade ederek, "Pekin'deki oyunlara katılma hakkı kazandım. Bugüne kadar bana destek olan Sarıkamış halkına, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

