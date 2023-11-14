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24 yaşındaki gencin şüpheli ölümünde dayısı tutuklandı

14.11.2023 10:55 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dayısı tarafından darp edilen ve hastaneden taburcu edildikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin şüpheli akrabası tutuklandı.

Olay, 11 Kasım Cumartesi günü Çukurahmediye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Berat G. dün sabah saatlerinde dayısı tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı darp edildi. Hastaneye başvuran Berat G., tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen genç, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Berat G., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli dayı Y.T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca, hayatını kaybeden 24 yaşındaki Berat G.’nin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı öğrenilirken, gencin asıl ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

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