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  4. 24 yıl sonra Başakşehir sahnesinde buluştular

24 yıl sonra Başakşehir sahnesinde buluştular

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi kültür-sanat sezonunun en sevilen projelerinden “Sahnede Bir Ömür” söyleşilerinin yeni yıldaki ilk konuğu usta oyuncu Ulvi Alacakaptan oldu.Alacakaptan, anaokulu yıl sonu gösterisinde kendisiyle fotoğraf çektiren hayranı ile yıllar sonra bir kez daha sahnede buluştu.

Başakşehir Belediyesi kültür-sanat sezonunun en sevilen projelerinden “Sahnede Bir Ömür” söyleşilerinin yeni yıldaki ilk konuğu usta oyuncu Ulvi Alacakaptan oldu.
Alacakaptan, anaokulu yıl sonu gösterisinde kendisiyle fotoğraf çektiren hayranı ile yıllar sonra bir kez daha sahnede buluştu. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi Koordinatörü İlknur Demir’in yaptığı “Sahnede Bir Ömür” söyleşi programına Tiyatro Akademisi öğrencileri, eğitmenleri ve tiyatroseverler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Meslekte 50. yılım”
Tiyatroya 7 yaşında başladığını belirten Alacakaptan, “Sahneye ilk kez ilkokul ikinci sınıfta çıktım. 1969’da Dostlar Tiyatrosu’nun ilanı üzerine sınava girdim ve kazandım. Orada iki yıl boyunca çok sıkı bir tiyatro eğitimi aldım” dedi. Usta oyuncu, tiyatrocu olmak isteyen gençlere, “Bunun için çok büyük bir kültüre sahip olmalısınız. Sadece tiyatroyu değil; resmi, coğrafyayı, tarihi de bilmelisiniz” değerlendirmesinde bulundu.

“Çok seyredin, çok okuyun”
Alacakaptan, bir öğrencinin, “Bizim gibi tiyatrosever gençlere verebileceğiniz bir nasihat var mı?” sorusuna, “Sevmeye devam edin” şeklinde cevap verdi. Alacakaptan şöyle devam etti: “Çok seyredin, çok okuyun, dünyadaki her şey sizi ilgilendirsin, her konudan haberiniz olsun.”

Sahnede aynı pozu verdiler
Programın sürpriz anlarından biri de Başakşehir Müzik Akademisi eğitmenlerinden Vildan Şenyer’in Alacakaptan’la buluşmasıydı. 24 yıl önce Bahçelievler Kültür Merkezi’ndeki yıl sonu gösterisinde Alacakaptan’la tanıştığını ifade eden Şenyer, “Hocamız o gün bizim gösterimize sunuculuk yapmak için gelmişti” diye konuştu. Şenyer, Alacakaptan’a 24 yıl önceki fotoğrafı gösterdi. İkili, sahnede tekrar aynı pozu vermesi konuklardan büyük alkış topladı. Alacakaptan’ın seyircilerin sorularını da yanıtladığı program, hediye tablo takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

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