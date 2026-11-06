Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber: Ameliyat olacak! Sakatlıktan yeni dönmüştü

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi grup maçında Alman temsilcisi Stuttgart ile oynanan maçta sakatlanan Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

GALATASAY'DA CAN SIKAN OSIMHEN HABERİ

Yaşadığı sakatlığın ardından formasına yeni kavuşan ve form tutan Nijeryalı yıldızla ilgili kötü haber geldi. Devler Ligi maçında sol dizindeki esneme sebebiyle aksayan yıldız oyuncunun ameliyat olacağı açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI: AMED SK MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Galasatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.