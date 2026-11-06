SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber: Ameliyat olacak! Sakatlıktan yeni dönmüştü

Bir süre önce sakatlıktan kurtulan ve formasına kavuşan yıldız oyuncu Victor Osimhen'in ameliyat olacağı açıklandı. Osimhen, Galatasaray'ın ligdeki Amed SK maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber: Ameliyat olacak! Sakatlıktan yeni dönmüştü
Mustafa Fidan

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi grup maçında Alman temsilcisi Stuttgart ile oynanan maçta sakatlanan Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Galatasaray da Osimhen den kötü haber: Ameliyat olacak! Sakatlıktan yeni dönmüştü 1

GALATASAY'DA CAN SIKAN OSIMHEN HABERİ

Yaşadığı sakatlığın ardından formasına yeni kavuşan ve form tutan Nijeryalı yıldızla ilgili kötü haber geldi. Devler Ligi maçında sol dizindeki esneme sebebiyle aksayan yıldız oyuncunun ameliyat olacağı açıklandı.

Galatasaray da Osimhen den kötü haber: Ameliyat olacak! Sakatlıktan yeni dönmüştü 2

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI: AMED SK MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Galasatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması! Yeni iddianame hazırlandıFenerbahçe takım otobüsüne saldırı soruşturması! Yeni iddianame hazırlandı
Emre Belözoğlu imzayı attı! Okan Buruk sözleri: "Öz kardeşim de olsa..."Emre Belözoğlu imzayı attı! Okan Buruk sözleri: "Öz kardeşim de olsa..."
Anahtar Kelimeler:
Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Saldırının olduğu köyün muhtarı konuştu: "Önüne çıkana saldırdı"

Saldırının olduğu köyün muhtarı konuştu: "Önüne çıkana saldırdı"

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Bakan Yumaklı’ya sorduk: İfşa edilen hileli gıda firmaları sizi de arıyor mu? Yanıtı çok konuşulacak

Bakan Yumaklı’ya sorduk: İfşa edilen hileli gıda firmaları sizi de arıyor mu? Yanıtı çok konuşulacak

Akaryakıtta tabelalar yine değişti! Benzine indirim geldi

Akaryakıtta tabelalar yine değişti! Benzine indirim geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.