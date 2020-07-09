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240 işyeri denetlendi, 30 kişiye ceza kesildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.07.2020 14:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde korona virüs pandemisi önlemleri çerçevesinde yapılan denetimlerde 240 işyeri denetlenirken maske takmayan 30 vatandaşa da 900’er TL para cezası uygulandı.İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Bandırma’da umuma açık yerlerde çarşamba günü geniş çaplı denetimler yapıldı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde korona virüs pandemisi önlemleri çerçevesinde yapılan denetimlerde 240 işyeri denetlenirken maske takmayan 30 vatandaşa da 900’er TL para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Bandırma’da umuma açık yerlerde çarşamba günü geniş çaplı denetimler yapıldı. Kaymakam Günhan Yazar ve Emniyet Müdürü Soner Duran da katıldığı denetimlerde 240 iş yeri denetlenirken 1 kahvehaneye oyun oynattığı gerekçesiyle ceza kesildi. Yapılan uygulamada ayrıca 30 vatandaşa da maske takmadıkları gerekçesiyle 900 lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Denetlemeler sonucunda açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, uygulamaların Türkiye genelinde yapıldığını vurgulayarak “Bugün Bandırma’da spor salonları, dernekleri, lokaller, kuaförler, düğün salonları ve toplu taşıma araçlarında denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu denetimleri yapma nedenimiz vatandaşlarımızı rahatsız etmek değil onların daha sağlıklı ortamlarda bulunmalarını sağlamaktır. Bu konuda alınan tedbirler neticesinde ilçemizde 8 günden bu yana yeni vaka yaşanmıyor. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması konusunda biraz daha dikkatli olmasını diliyoruz. Denetimlere katılan katkı veren Bandırma Belediyesine, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.

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