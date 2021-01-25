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24Erzincanspor 2. devreye hazır

25.01.2021 12:55 | Son Güncelleme:
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TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Gurupta mücadele eden 24Erzincanspor 2. devre hazırlıklarını Erzincan’da sürdürüyor.
Ligin ilk yarısını 36 puanla 3’ncü sırada tamamlayan 24Erzincanspor 2. devrenin ilk haftasında Amedspor’u konuk edecek. İkinci yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren 24Erzincanspor, ara transferde stoper Mehmet Kuruoğlu ve forvet Ozan Papaker ile birlikte alt yapıdan profesyonel yaptığı Saruhan Kaymak ve Emre Sarıkaya’yı kadrosuna katarken Abdulkadir Özgen, Orhan Taşdelen ve Ahmet Ürer ile yollarını ayırdı.
24Erzincanspor Sportif Direktör Erman Kılıç, “Devre sonrası oyuncularımız 5 gün izin yaptılar. Daha sonra kendi tesislerimizde toplanarak top başı yaptık. Takımımıza yeni oyuncular kattığımız gibi gönderdiğimiz oyuncularımızda oldu. Yeni transferlerimiz ile birlikte 10 gündür kendi tesislerimizde çalışmalarımız sürdürüyoruz. Ligin ilk haftasında deplasmanda 1-0 mağlup ederek lige başladığımız Amedspor’u konuk edeceğiz. Oyuncularımız hazır, inşallah galip gelerek alacağımız 3 puan ile yolumuza devam etmek istiyoruz.” dedi.
İkinci devrenin daha zorlu mücadelelere sahne olacağını belirten Sportif Direktör Kılıç, “Birçok takım ikinci yarıda ara transfer döneminde takımlarını güçlendirmek adına transferler yaptılar. Bizde takımımıza 2 yeni oyuncu kattık. Gücümüze güç kattık. Oyuncularımız da inşallah şampiyonluk yolunda bizlere katkı sağlayacaklar. Taraftarımız ve şehir bize inansın. Teknik ekip ve futbolcularımız ile en iyisini yapacağız” diye konuştu.

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