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24Erzincanspor Amedsporla 1-1 berabere kaldı

26.01.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz gurup ikinci devre ilk maçında 24Erzincanspor, evinde ağırladığı Amedsporla 1-1 berabere kaldı.
Erzincan Müstakil Atletizm sahasında oynanan ve Ferhan Kestanlıoğlu’nun yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçın ikinci yarısında Amedspor 75. dakikada serbest vuruşta iyi yükselen Emrah Taysı’nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Gol sonrası ataklarını artıran 24Erzincanspor 90. dakikada Hakan Demir ile bulduğu gol ile skoru 1- 1’lik eşitliğe getirdi.
Maçın 90 dakikası 1-1’lik skorla sona erdi.
Aldığı beraberlikle puanını 37’e çıkaran 24Erzincanspor 3 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Kahramanmaraş spora konuk olacak.

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