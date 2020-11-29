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24Erzincanspor Çorum deplasmanından 1 puanla döndü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 29.11.2020 16:59 | Son Güncelleme

TFF 2.

24Erzincanspor Çorum deplasmanından 1 puanla döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor, Çorum deplasmanında 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı. 24Erzincanspor bu sonuçla ligdeki puanını 21’e çıkardı.
Çorum Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Yakup Bakır, Halil Altun, Giray Kara hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmaya hızlı başlayan 24Erzincanspor maçın üçüncü dakikasında Niyazi Batuhan Salman ile golü bularak 1- 0 öne geçti. İlk devreyi 1-0 önde kapatan 24Erzincanspor ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı. İkinci yarının 53. dakikasında Yeni Çorumspor Cengiz Ötkün’ün golüyle 1-1’lik beraberliği yakaladı. Bu golden 7 dakika sonra ise Yeni Çorumspor Muhammet Fettahoğlu’nun golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 88. dakikasında 24Erzincanspor Samed Karakoç ile bulduğu golle 2-2’lik beraberliği yakaladı. Maçın 90 dakikası bu skorla sona erdi.
24Erzincanspor 2-2’lik skorla hanesine 1 puan yazdırarak ligdeki puanını 21’e çıkardı.

24Erzincanspor Çorum deplasmanından 1 puanla döndü

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