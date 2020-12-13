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24Erzincanspor İnegöl sporu tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.12.2020 16:39 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor İnegöl sporu kendi evinde tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu.
24Erzincanspor, ligin 15. haftasında sahasında İnegöl sporu konuk etti. Müstakil Atletizm Pisti Sahasında oynanan karşılaşmayı Abdurrahman Haymana yönetti. Abdurrahman Haymana’nın yardımcılıklarını ise Sezgin Altun ve Ahmet Bingöl üstlendi.
Karşılaşmaya atak başlayan 24Erzincanspor, 10’ncu dakikada Niyazi Batuhan Salman ile İnegöl spor filelerini havalandırdı. Niyazi Batuhan Salman’ın golüyle 1-0 öne geçen 24Erzincanspor ilk yarıyı bu skorla tamamlayarak soyunma odasına gitti.
Maçın ikinci yarısında karşılı pozisyonlar yaşansa da gol sesi çıkmadı. 24Erzincanspor 90 dakikayı 1-0 önde tamamlayarak galibiyete ulaştı ve hanesine 3 puanı yazdırdı.
24Erzincanspor 15. hafta mücadelesi sonrasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 25 puanla ligde dördüncü sırada yer aldı.

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