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24Erzincansporda hedef 3 puan

ERZİNCAN HABERLERİ  | 24.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

Misli.com 2.

Misli.com 2. Lig Beyaz Gurupta mücadele eden 24Erzincanspor, kendi sahasında Cumartesi günü konuk edeceği Kahramanmaraşspor karşısına 3 puan parolasıyla çıkacak.
24Erzincanspor Kahramanmaraşspor hazırlıklarını sürdürüyor. İlk hafta maçında Diyarbakır deplasmanında Amed sportifi 1-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başlayan 24Erzincansporda hedef kendi sahasında mücadele edeceği Kahramanmaraş spor maçından da galibiyet ile ayrılmak.
24Erzincanspor sportif direktörü Erman Kılıç, Cumartesi günü oynayacakları Kahramanmaraşspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Lige Amed sportif galibiyeti ile başlamamız takım olarak bizi ve şehrimizi memnun etti. Biz tüm çalışmalarımızı galibiyet parolası üzerine yapıyoruz. Kendi tesislerimizde de yaptığımız top kapma, Kondisyon ve çift kale antrenmanları ile hazırlıklarımız tamamladık. Maraş maçına da en iyi şekilde hazırlandık. İnşallah güzel bir futbol ve galibiyet ile şehrimize 3 puan daha kazandırmak istiyoruz.” dedi.
Her zaman taraftarın desteğini arkalarına aldıklarını söyleyen Kılıç, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın devam ediyor. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Elbet de bu sıkıntılar bitecek. 12. gücümüz taraftarlarımızı yanımıza alarak şampiyonluk yolunda hız kesmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şuan için takımda bir eksiğimiz yok. Kart cezalımızda yok. Çalışmalarımız tamamladık. İnşallah iyi bir skor ile 3 puan alacağız. 3. haftayı zaten bay geçeceğiz. Verilen arayı da iyi değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

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