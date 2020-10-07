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24Erzincansporda hedef galibiyet

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.10.2020 16:23 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Gurup 4’ncü hafta mücadelesinde deplasmanda Hekimoğlu Trabzon spor ile karşılaşacak olan 24Erzincanspor kendi tesislerinde Teknik direktör Özcan Kızıltan eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
Ligde 3’ncü haftayı bay olarak geçen 24Erzincanspor 4’ncü hafta mücadelesinde karşılaşacağı gurubun iddialı ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon spor müsabakasına transferin son güne kadroya katılan futbolcularında katılımı ile eksiksiz olarak sürdürüyor.
Oynanan 2 maçtan da galibiyet ile ayrılan ve topladığı 6 puan ile bir maç eksiği ile 4’ncü sırada bulunan 24Erzincanspor hafta sonu Cumartesi günü oynayacağı Hekimoğlu Trabzon spor maçı hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdüren 24Erzincansporda Sportif direktör Erman Kılıç hazırlıklar ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, gurubun iddialı ekiplerinden Hekimoğlu Trabzonspor ile karşılaşacakları maçta hedeflerinin seriyi devam ettirmek ve galip gelmek olduğunu söyledi.
Kılıç antrenman öncesi yaptığı açıklamasında; “Geçen haftayı bay olarak geçtik. Covid-19 olan oyuncumuz vardı. Onlarda sürelerini tamamlayarak takıma katıldılar. Şuan sadece Kahramanmaraş spor maçında kırmızı kart gören kart cezalısı oğuz var. Diğer oyuncularımızda çok şükür bir sıkıntımız yok. Transferin son günü kadromuza kattığımız Beşiktaş’tan Emre Yıldız’da bizlere katıldı. İnşallah Hekimoğlu Trabzonspor maçından da puan veya puanlarla dönerek şehrimize ve taraftarımıza hediye etmek istiyoruz” dedi.

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