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25 Aralık özel ödülü GAÜN’lü akademisyene

14.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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25 Aralık özel ödülü GAÜN’lü akademisyene

Gaziantep Kulübü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hemşireler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Doç.

Gaziantep Kulübü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hemşireler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Doç. Dr. Rabia Sohbet’i 25 Aralık Özel Ödülü’ne layık gördü.
Gaziantep Tabipler Odası’nda gerçekleştirilen törende Doç. Dr. Rabia Sohbet’e, 25 Aralık Özel Ödülü’nü Gaziantep Kulübü Başkanı Av. Sibel Gürsel takdim etti. Covid-19 pandemi sürecinde gösterdiği cansiperane performansından dolayı bu ödüle layık görüldüğünü söyleyen Av. Sibel Gürsel, Doç. Dr. Rabia Sohbet’i çalışmalarından dolayı tebrik etti. Gaziantepli ve gazi torunu olduğunu ve bundan dolayı 25 Aralık Özel Ödülü’nün son derece önemli bulduğunu belirten Doç. Dr. Sohbet, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Genç yaşta hayatını kaybeden meslektaşlarımız oldu. Çok üzücü bir durum. Meslektaşlarım adına bu ödülü aldım. Bu ödülün Ankara genel merkezimizde sergilenmesini istiyorum. Meslektaşlarım salgında canlarını siper ederek işlerini yapıyor ve birçok arkadaşımız bu süreçte canını kaybetti. Sağlıkçıların şuanda diğer meslek guruplarından daha fazla zor durumda olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte sağlık çalışanları çok ciddi işler yaptı. Dilerim en kısa zamanda bu salgınla başa çıkılır, aşısı ve tedavisi aktif hale gelir. Bu ödüle layık görüldüğüm için mutluyum” diye konuştu.

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