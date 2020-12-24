25 Aralık Şahinbey’de 4 ayrı noktada kutlandı

Şahinbey Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunu, düzenlediği programlarla destansı mücadeleye yakışır bir şekilde kutladı.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Kırkayak Parkında bulunan anıtta, Kilis yolu üzerinde bulunan Şehit Şahinbey’in mezarında ve Şıh Cami bahçesinde bulunan Şehit Karayılan’ın mezarının başında anma törenleri düzenledi. Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği, Gaziantep’in düşman işgalinden Kurtuluşunun yıl dönümü kutlama etkinlikleri Kırkayak Parkı’nda başladı. Parkın içerisindeki anıta protokol üyeleri tarafından çelenk konuldu. Törende, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erhan Özsoy anıta çelenk bıraktı.

Şahinbey anıldı

Kırkayak Parkında düzenlenen törenden sonra anma programı Kilis yolu üzerinde bulunan Şahinbey’in anıt mezarında devam etti. Antep Savunmasında şehit düşen Şahin Bey mezarı başında anılırken, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erhan Özsoy, Şahin Bey’in anıt mezarına çiçek koydu. Düzenlenen törende Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklioglu şehitler için dua okudu.

Karayılan ziyaret edildi

Şahinbey Anıtı’nda düzenlenen törenin ardından Gaziantep’in Kurtuluş mücadelesinde kahramanlık destanı yazan Karayılan lakaplı Molla Mehmet’in Şıh Cami içerisinde bulunan mezarı ziyaret edilerek dualar okundu.

"Eşi benzeri görülmemiş bir mücadele"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Antep Savunmasında şehit düşenleri minnetle andıklarını ifade ederek; “Bir şehir düşünün ki mücadelesi ve azmi ile yalnız kendi kaderini değil bütün ülkenin kaderini değiştirmiştir. Şehrimiz şüphesiz ki Fransız işgali altında gösterilen inanç, azim ve kararlılıkla Türk tarihinin altın sayfalarına geçmiş bu yönüyle tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu sebepledir ki gazilik unvanı ile onurlandırılan tek kent olma şanına sahiptir. Bu şehrin kahraman halkı ülkemiz işgal altındayken milli mücadelenin ilk ateşini yakan namusunu toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır” diye konuştu.

