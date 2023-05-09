YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. 2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu

2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu

09.05.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’da annelerini kaybeden Hurşit, Şekerpare ve Ziver isimli yavru ayılar, Türkiye’nin tek ayı barınağı Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

2,5 aylık sevimli ayılar barınağın yeni maskotları oldu

Giresun’da geçtiğimiz günlerde vatandaşlar tarafından bulunan ve annelerini kaybettiği anlaşılan 3 yavru ayı, Türkiye’nin tek ayı barınağı olan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. 2,5 aylık yavru ayıların ikisinin dişi, birinin erkek olduğu tespit edildi. 3,5 ile 4,5 kilogram arasındaki sevimli ayılar uzman veteriner hekimler tarafından hazırlanan özel gıdalarla besleniyor. İlk geldiklerinde genel sağlık durumlarının iyi olduğu fakat sıvı kaybı yaşayan minikler, laktozsuz süt, bal, vitamin tozları, meyve pürelerinden hazırlanan besinlerle 2 ay boyunca biberonla beslenecek. Barınakta çalışan personel tarafından erkek yavrulara Hurşit ve Ziver ismi koyulurken, dişi ayı yavrusuna ise Şekerpare ismi verildi. Yavruların düzenli sağlık kontrolleri devam ederken, zamanla ebedi kalacakları diğer ayıların yanına alınması planlanıyor.

“GENEL DURUMLARI İYİ”

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, barınakta ayılar hakkında bilgi verdi. Bozkurt, “Geçtiğimiz günlerde Giresun’da annelerini kaybetmiş ve yardıma muhtaç şekilde 3 tane yavru ayımız bulundu. Giresun’da arama çalışmaları yapıldığında annesi bulanamadığını öğrendik. Daha sonra Giresun Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağımıza 3 yavru ayı gönderildi. Buradaki 3 yavru ayımız, uzman veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapıldığında 2 erkek 1 dişi olduğu tespit edildi. İlk geldiklerinde sıvı kaybı olduğu ve stresli oldukları ama genel durumlarının iyi olduğu anlaşıldı” dedi.

LAKTOZSUZ SÜT, BAL, VİTAMİN TOZLARI, MEYVE PÜRELERİ

Veteriner hekimlerin yavru ayıları özel gıda takviyeleri ile beslediğini dile getiren Bozkurt, “Burada laktozsuz süt, bal, vitamin tozları, meyve pürelerinin olduğu karışım yapılıyor. Günde 6 sefer bu besin takviyeleri ayılarımıza veriliyor. 2 ay boyunca besin takviyemiz devam edecek. 2,5 aylık yavrularımız 3,5 ile 4,5 kilogram ağırlığında gelmektedir. Veteriner hekimlerimiz tarafından düzenli kontrolleri yapılıyor. Bundan sonra ömrünün sonuna kadar bizim barınağımızda kalacaklar. Yavrularımızın isimleri buradaki arkadaşlarımız tarafından koyuldu. Erkeklere Hurşit, Ziver isimleri verilirken, dişi ayımıza ise Şekerpare ismi verildi. 2 ay sonunda katı gıdaya geçerek zamanla yavrular yetişkinler bölümüne alınacaktır” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun Belediyesi’nden üreten kadınlar için yöresel pazar hizmetiGiresun Belediyesi’nden üreten kadınlar için yöresel pazar hizmeti
Antalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldüAntalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 9 Mayıs Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:28
İkindi
16:21
Akşam
19:37
Yatsı
21:12

Giresun Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Salı

Şebin eczanesi
Sebinkarahisar
Dikmen eczanesi
Tirebolu
Karaibrahimoğlu eczanesi
Bulancak
Evren eczanesi
Eynesil
Filiz eczanesi
Gorele
Ece eczanesi
Kesap
Piraziz eczanesi
Piraziz
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.