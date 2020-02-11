25 farklı okul ve kurumda 55 farklı alanda toplantı yapıldı

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 25 farklı okul ve kurumda; 55 farklı alanda, eş zamanlı olarak zümre öğretmenler kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan sınıf/alan zümre başkanları ile koordinatör okul müdürleri, eğitimde kalitenin arttırılması, yeni yönelimler, kullanılan ölçme-değerlendirme teknikleri ve diğer eğitim konularını masaya yatırdı. Yapılan toplantılara İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri de katıldı.

Şube Müdürü Naci Cengiz; bu toplantıların, eğitim - öğretim birliğini geliştirerek koordinasyonu sağlayan çalışmalara hizmet ettiğinden dolayı çok önemli olduğunu, toplantılarda ele alınan konuların, neden-neyi - nasıl - ne zaman - ne ile ve nerede sorularına cevap verecek ayrıntıda ele alındığını belirterek, yapılan çalışmaların ilçenin eğitimine katkı sunacağını vurguladı.



