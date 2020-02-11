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25 farklı okul ve kurumda 55 farklı alanda toplantı yapıldı

AMASYA HABERLERİ  | 11.02.2020 17:33 | Son Güncelleme

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 25 farklı okul ve kurumda; 55 farklı alanda, eş zamanlı olarak zümre öğretmenler kurulu toplantıları gerçekleştirildi.Toplantıya katılan sınıf/alan zümre başkanları ile koordinatör okul müdürleri, eğitimde kalitenin arttırılması, yeni yönelimler, kullanılan ölçme-değerlendirme teknikleri ve diğer eğitim konularını masaya yatırdı.

25 farklı okul ve kurumda 55 farklı alanda toplantı yapıldı

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 25 farklı okul ve kurumda; 55 farklı alanda, eş zamanlı olarak zümre öğretmenler kurulu toplantıları gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan sınıf/alan zümre başkanları ile koordinatör okul müdürleri, eğitimde kalitenin arttırılması, yeni yönelimler, kullanılan ölçme-değerlendirme teknikleri ve diğer eğitim konularını masaya yatırdı. Yapılan toplantılara İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri de katıldı.
Şube Müdürü Naci Cengiz; bu toplantıların, eğitim - öğretim birliğini geliştirerek koordinasyonu sağlayan çalışmalara hizmet ettiğinden dolayı çok önemli olduğunu, toplantılarda ele alınan konuların, neden-neyi - nasıl - ne zaman - ne ile ve nerede sorularına cevap verecek ayrıntıda ele alındığını belirterek, yapılan çalışmaların ilçenin eğitimine katkı sunacağını vurguladı.

25 farklı okul ve kurumda 55 farklı alanda toplantı yapıldı

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Merkez
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Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Berrin Eczanesi
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Suluova
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