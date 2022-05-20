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25 liralık Taşköprü sarımsağını siyaha dönüştürüp 2 bin avroya satıyor

20.05.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma tarafından Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen sarımsak, fermantasyon süreciyle siyaha dönüştürülerek yurt dışına gönderiliyor - Firma sahibi Murat Ilıman: - "Sarımsağın kilogramı 25-30 lira arasında. Katma değerli ürüne dönüştürdüğümüz ürünün kilogram fiyatı 2 bin 500 liraya geliyor. Yurt dışına satacağımız zaman ise kilogramı 2 bin avroya kadar çıkabiliyor"

SİNAN BALCIKOCA - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli sarımsağı fermantasyon sürecinden geçirerek "siyah sarımsak" elde eden girişimci, Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracat yapıyor.

Bursa'da tekstil fabrikası bulunan Murat Ilıman (40), yurt dışı seyahatlerinde gördüğü ve tattığı siyah sarımsağı üretmeye karar verdi.

Bunun için araştırma yapan Ilıman, coğrafi işaret tescilli Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden 100 dönüm arazi satın aldı. Burada ata tohumuyla sarımsak üreten girişimci, beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriği zenginleşen "siyah sarımsak" elde etti.

Organik üretim gerçekleştiren ve bu alanda 40 kişiyi istihdam eden Ilıman, Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "İnsanoğluna çok faydalı bir ürün"

Ilıman, AA muhabirine, Bursa'da yaklaşık 10 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve sarımsakla beraber "Ajo 37400" markasıyla gıda sektörüne de girdiklerini söyledi.

Siyah sarımsağın faydalarını öğrendikten sonra bu işe girmeye karar verdiğini anlatan Ilıman, "Siyah sarımsağı ülkemize ve dünyaya kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Araştırmalarımıza göre, insanoğluna çok faydalı bir ürün. Kansere iyi geldiği biliniyor. Saç dökülmesi, iç organların yenilenmesi gibi birçok alanda sağlığa iyi geliyor." dedi.

Ilıman, sarımsak gibi bir sebzeyi katma değerli ürüne dönüştürüp, yurt dışına gönderdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üretimi Kastamonu Taşköprü'de yapıyoruz. Taşköprü toprağının içindeki selenyum miktarı fazla. Sarımsağın kendi iç vitaminini, kükürt ve selenyumu, besin değerlerini artıran tek yer Taşköprü olduğunu için üretimi burada gerçekleştiriyoruz. Yurt dışına da bu ürünü satarken 'Kastamonu Taşköprü'de yetiştiriyoruz' dediğimiz zaman artısını görüyoruz. Çünkü herkes bu sarımsağın ününü biliyor. Güney Kore, Almanya, Çin, ABD, İngiltere gibi ülkeler Taşköprü sarımsağını çok seviyor. Biz bunu bu işe girdikten sonra anladık."

- "5 senedeki hedefimiz 25 ülkeye ihracat gerçekleştirmek"

Sarımsağın fermantasyon işlemi hakkında da bilgi veren Ilıman, "Sarımsağı 1 ton kapasiteli fırınlarımıza koyuyoruz. 60-75 günde fermente ediyoruz. Bu süreç sonucunda sarımsak, 200 kilogram kadar kalıyor. Yani yüzde 80 fire veriyor. Biz bu fire olan kısmını da çöpe atmıyoruz. Bununla da sabun ve sarımsak tozu üretip, satıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ilıman, ihracata bu yıl Almanya ile başladıklarını ardından İngiltere ve ABD'ye ürün gönderdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki 5 senedeki hedefimiz 25 ülkeye ihracat gerçekleştirmek. Şu an 100 dönümde bu işi yapıyoruz. Yakın zamanda yanımızdaki tarlaları da alacağız. Ne kadar çok sipariş gelirse o kadar çok yatırım yapacağız. Sarımsağın kilogramı 25-30 lira arasında. Katma değerli ürüne dönüştürdüğümüz ürünün kilogram fiyatı 2 bin 500 liraya geliyor. Yurt dışına satacağımız zaman ise kilogramı 2 bin avroya kadar çıkabiliyor. Yurt dışının talepleri bizi çok mutlu ediyor. Tabi ki ülkemize de vermek istiyoruz. İnşallah yeni topraklar alıp, üretimimizi artıracağız. Yıllık üretimimiz 15 tona yakın ancak 2024 sonunda 50 tonu hedefliyoruz."

Ilıman, fırınların güneş enerjisiyle çalıştığını, karbon salınımı yapmadan çevreci bir anlayışla üretim gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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