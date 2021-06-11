2,5 milyon üreticiye 24 milyar liralık destek veriliyor

TUNCELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye ekonomisini büyüten lokomotif sektörlerden birinin tarım olduğunu belirterek, "Bir yılda yaklaşık 2,5 milyon üreticimize 24 milyar liralık bir kaynağı değişik alanlarda destek olarak veriyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunceli'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Tunç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hizmet binasının yapım çalışmalarına 2017 yılında başlandığını ve 13 milyon liralık kaynakla tamamlandığını söyledi.

Binanın güvenli, sağlıklı ve hijyenik ortama sahip olduğunu dile getiren Tunç, binada 110 personelin görev yaparak Tunceli'ye en kaliteli hizmeti vereceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halen dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Tunç, dünyada geçen yıl tarım ve gıda sektörünün bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden olduğuna işaret etti.

Salgının yanı sıra kuraklığın da tarım sektörünü etkilediğini, ülkedeki su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığının ülke çapında eğitim ve çiftçi bilinçlendirmesine büyük önem verdiğini anlatan Tunç, bu hususta mevcut sulama alanlarında basınçlı ve kontrollü sulama sistemlerinin hayata geçirilmesini önemsediklerini dile getirdi.