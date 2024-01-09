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25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi yakalandı

09.01.2024 15:31 | Son Güncelleme:
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Malatya’da 12 yıl önce dayısını bıçaklayarak öldüren ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak yargıya teslim edildi.

25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi yakalandı

Malatya’da 15 Ekim 2011 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Gedik Mahallesi’nde yaşanan olayda 26 yaşındaki İbrahim Y. tartıştığı dayısı Ahmet Akarsu’yu bıçaklayarak öldürmüş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak hakkında ‘Kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezası verilen İbrahim Y., tahliye edildiği cezaevine hüküm kesinleşince teslim olmadı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 gün önce aranması çıkarılan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler zanlı İbrahim Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan zanlı, Malatya Akçadağ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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