25. yıllarını "Gönül Çiçekleri" özel konseri ile kutladılar

Çeşme Kültür ve Sanat Derneği, 25. yılını "Gönül Çiçekleri" adlı özel konserle kutladı.

Çeşme’de, 25 yıldır Türk sanat müziği korosuyla verdikleri konserlerle iz bırakan Çeşme Kültür ve Sanat Derneği, kuruluşlarının 25. yılını Çakabey Kültür Merkezinde verdikleri "Gönül Çiçekleri" özel konseri ile kutladı.

Çok sayıda sanatseverin izlediği konserin sunumunu dernek üyelerinden Nevcivan Bahar Attila üstlendi. Dernek Başkanı Arda Gönül’ün hazırladığı; Sarp Satarer, Halil Soytürk ve Serhat Karaaslan tarafından sunumu gerçekleştirilen sinevizyon gösteriminde, Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun çalışmaları ve konser görüntüleri yer aldı. 1995 yılından bu yana koroya ve derneğe katkıları olan ve hayatını kaybeden ilk kurucu başkan Özcan Çiçek, 2. başkan Mehmet Özbakan ve dernek üyelerinden Cavit Kürnek, Oktay Aysevener ile İsmail Kurt da anıldı. Ayrıca 1995 yılında koronun ilk şefi İlker Bademli, Mustafa Tarımcıoğlu, Bedri Karadağ, Işın Başoğlu Dönmez, Bülent Erci, Oğuz Özvardar, Özgür Ulaş Doğanoğlu, Işık Acet, Mücahit Yalçın Öztüfekçi ve Süleyman Saral ile şimdiye kadar programlara konuk sanatçı olarak katılanların 25. yıl kutlama mesajları ve koro ile ilgili izlenimlerinin de yer aldığı sinevizyon gösteriminde, zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Büyük ilgi çeken sinevizyon gösteriminin ardından, TRT devlet klasik Türk müziği saz sanatçılarının eşliğinde derneğin Türk sanat müziği korosu sahnede yerini aldı. Sahneye davet edilen Dernek Başkanı Arda Gönül, konuklara ve sponsorlara teşekkür ederek, "olmazsa olmazımız" diyerek, Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve TRT sanatçısı Şef Mücahit Yalçın Öztüfekçi sahneye davet edildi.

İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde Kürdilihicazkar Faslı ve Segah şarkıların yanı sıra 2 hüzzam türkü de seslendirildi. İkinci bölümde ise nihavent şarkılar yer aldı.

Konserin sonunda kısa bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Faika Tütüncüoğlu Öner, Çeşme’de sanata kattıkları güzellikler için Dernek Başkanı Arda Gönül’e teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Tütüncüoğlu, Ilıca’da yeni yapılacak olan konser salonunun en geç 1,5-2 sene içerisinde tamamlanacağı müjdesini de verdi.

