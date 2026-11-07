Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Bahar Erdeniz'in son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran esmer güzeli Bahar Erdeniz, güzelliği ve ilgi çekici hayat hikâyesiyle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Amerikan Kız Koleji'nde eğitim alan, ardından İsveç'te psikoloji eğitimi gören Erdeniz, Türkiye'ye döndükten sonra önce mankenlik dünyasında adını duyurdu, ardından sinemaya geçiş yaparak kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerinde uzun süre konuşuldu.

SAKİN BİR YAŞAM

Uzun zamandır kameralardan uzak bir hayat tercih eden ünlü isim, gözlerden uzak yaşamını sürdürüyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan yeni fotoğraflarıyla yeniden konuşulmaya başlanan 1970'lerin yıldızı Bahar Erdeniz, son görüntüsüyle takipçilerinin ilgisini çekti.

Bahar Erdeniz'in son haline sosyal medyada; 'yıllar ona hiç dokunmamış', 'hâlâ çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.