MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Bahar Erdeniz'in son hali gündem oldu

1970'li yıllarda Yeşilçam'ın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Bahar Erdeniz, 1971 yılında Türkiye Mankenler Kraliçesi unvanını kazanmasının ardından sinema dünyasına adım attı. Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren Erdeniz şimdi de son haliyle gündem oldu.

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Bahar Erdeniz'in son hali gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran esmer güzeli Bahar Erdeniz, güzelliği ve ilgi çekici hayat hikâyesiyle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Amerikan Kız Koleji'nde eğitim alan, ardından İsveç'te psikoloji eğitimi gören Erdeniz, Türkiye'ye döndükten sonra önce mankenlik dünyasında adını duyurdu, ardından sinemaya geçiş yaparak kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

Yeşilçam ın mankenler kraliçesiydi! Bahar Erdeniz in son hali gündem oldu 1

Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerinde uzun süre konuşuldu.

Yeşilçam ın mankenler kraliçesiydi! Bahar Erdeniz in son hali gündem oldu 2

SAKİN BİR YAŞAM

Uzun zamandır kameralardan uzak bir hayat tercih eden ünlü isim, gözlerden uzak yaşamını sürdürüyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan yeni fotoğraflarıyla yeniden konuşulmaya başlanan 1970'lerin yıldızı Bahar Erdeniz, son görüntüsüyle takipçilerinin ilgisini çekti.

Yeşilçam ın mankenler kraliçesiydi! Bahar Erdeniz in son hali gündem oldu 3

Bahar Erdeniz'in son haline sosyal medyada; 'yıllar ona hiç dokunmamış', 'hâlâ çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Gümbür gümbür geliyor'' Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Gümbür gümbür geliyor''
Süper minisiyle poz verdi! Cesur seçimi tam not aldı Süper minisiyle poz verdi! Cesur seçimi tam not aldı

Anahtar Kelimeler:
yeşilçam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Almanya bu kişinin peşinde

Almanya bu kişinin peşinde

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz!

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.