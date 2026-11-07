CANLI | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Canlı Maç Anlatımı

Maç Skoru
23. Dakika
Lucas Torreira rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
22. Dakika
Amed Sportif Faaliyetler takımı korner kullanacak.
22. Dakika
Rayan Raveloson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
22. Dakika
David Bates altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
22. Dakika
Gökhan Gül ile Amed Sportif Faaliyetler takımı köşe vuruşu kullanacak.
21. Dakika
Amed Sportif Faaliyetler takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Rayan Raveloson tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
21. Dakika
Amed Sportif Faaliyetler, Gökhan Gül ile köşe vuruşu kullanıyor.
19. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Mbaye Diagne, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
19. Dakika
Amed Sportif Faaliyetler takımı korner kullanacak.
18. Dakika
Dia Saba tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
14. Dakika
Ismail Jakobs rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
14. Dakika
Alexey Batrakov ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
14. Dakika
Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Barış Alper Yılmaz
7. Dakika
Lucas Torreira, gol pasını veren isim.
6. Dakika
Rafael Leao ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
6. Dakika
Alexey Batrakov, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
7. Dakika
GOL! Rafael Leao takımını öne geçiren golü atıyor.
6. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Gift Orban
4. Dakika
Mbaye Diagne, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor
3. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Gift Orban
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Maç önü
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Lemina, Batrakov, Leoa, Yunus, Barış.
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Gökhan, Raveloson, Furkan, Saba, Orban, Diagne
YEDEKLER
Galatasaray: Günay, Bitshiabu, Sara, Sane, Ugochukwu, İlkay, Deniz, Nhaga, Kazımcan, Singo
Amedspor: Mustafa, Mehmet Yeşil, Kahraman, Miraç, Amadou, Ali, Cem, Khalil, Lutin, Berk, Yira Sor
Maç önü
Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi: "Galatasaray ilk 20-25 dakikada çok güçlü. Barcelona, Stuttgart, Fenerbahçe karşısında bile bu dakikaları domine ediyor. O baskıdan çıkmalıyız. Buraya futbol oynamaya geldik, bu yüzden çift forvet çıktık. Neredeyiz, onu da görmüş olacağız burada. İlk sıradalar, kendi evlerinden iyiler."Galatasaray kulübü elinden geleni yaptı ama istediğimiz gibi olmadı."
Maç önü
Okan Buruk: "3 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Onu özlemle anıyoruz.
Bir kere iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem oynadıkları oyun çok fazla pozisyon üreten, gol atan, kolay gol yemeyen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor.
Uzun bir periyottu, çok fazla maç oynadık, kazandıkça moralimiz arttı, yorgunluğu daha az hissettik. Maç maç değişiklik yaptık. Bu son maç, milli araya gireceğiz.
Osimhen yokken elimizde 3 seçenek vardı; Barış, Rafa ve Deniz. Barış ve Rafa sahada olacak, ikisini de oralarda kullanacağız.
Rakibin hücum gücü, Ballet'nin olmaması, Diagne, Saba ve Orban ile birlikte önde 3 hücumcu olacak. Diagne daha santrfor, Orban'ın hareketliliği önemli. Savunma dizilişimizi seçerken çabuk oyunculara ihtiyacımız vardı. Sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, Jakobs'u seçtik."
Maç önü
Okan Buruk: "Zemine değinelim. Biz kendi üstümüze düşeni bir önceki milli arada yaptık, yeniledik. Çok büyük para harcadık ama maalesef çimleri yenileyen şirketle ilgili istediğimiz bir şey ortaya çıkmadı. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında saha güzeldi ama daha kötüye gitti. Galatasaray Kulübü elinden geleni yaptı ama olmadı.
Zemini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Bazen oyun içerisinde hem rakibi hem kendi oyuncunuzun hatasını bu tip zeminlerde beklemeniz gerekiyor.
Kazanmamız gereken bir maç. Oyuncularımız ve taraftarımız istekli ama iyi bir takıma karşı oynayacağız."
Maç önü
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 40 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, Amed Sportif Faaliyetler karşısında sahadan mağlubiyet almadan ayrılması halinde kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yakalayacak.
Cimbom, evindeki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında aldı. Bu maçın ardından çıktığı 40 karşılaşmada 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde ederek dikkat çekici bir seriye imza attı.
Galatasaray'ın Süper Lig'deki en uzun yenilmezlik serisi ise 2016-2017 sezonunun 32. haftasında Osmanlıspor karşılaşmasıyla başlamış, 2019-2020 sezonunun 12. haftasında İstanbul Başakşehir mücadelesiyle sona ermişti. Toplam 41 maç süren bu seriyi bitiren isim, o dönem Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan ve bugün Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk olmuştu.
Maç önü
Amed Sportif Faaliyetler'in deneyimli golcüsü Mbaye Diagne, bir dönem formasını giydiği Galatasaray'a bu kez rakip olarak sahaya çıkacak.
2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a katılan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte görev aldığı 62 resmi karşılaşmada 26 gol kaydetti. Diagne, Galatasaray kariyerinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları da yaşadı.
2022 yılında Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli santrfor, daha sonra Fatih Karagümrük formasıyla eski takımına karşı iki kez sahaya çıktı. Bu karşılaşmalardan birinde fileleri havalandırmayı başaran Diagne, şimdi ise Amed Sportif Faaliyetler formasıyla RAMS Park'a konuk olacak.
Galatasaray altyapısında yetişen Ali Turap Bülbül de karşılaşmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan genç futbolcu, kariyerinde ilk kez yetiştiği kulübe karşı mücadele edecek.
Maç önü
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını Galatasaray ile kıyaslayan Ümit Özat, iki takımın oynadığı rakiplere ve topladığı puanlara dikkat çekti. Özat'ın özellikle Galatasaray hakkında kullandığı ifadeler ve Emre Belözoğlu'na yönelik değerlendirmeleri gündem oldu.
Özat, "Fenerbahçe 4 maçta 5 puan. Yerlere sığdıramadığın Galatasaray'da 4 maçta 6 puan. Galatasaray; Lille, Stuttgart, Sporting Lizbon ile oynadı. Fenerbahçe ise Roma, Liverpool, Aston Villa gibi takımlarla karşılaştı" ifadelerini kullandı.
Maç önü
Galatasaray, güçlü bir form grafiği ile geliyor. Amed Sportif Faaliyetler ise son haftalarda etkili sonuçlar aldı. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 25 puanla 1. sırada.
Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 13 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 23 puanla 2. sırada.
Galatasaray kadrosunda Abdülkerim Bardakcı (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Victor Osimhen (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Samuel Ballet (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Maç önü
Bugün RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Maç önü
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu adına bir ilk yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe, 4. haftayı 3 puanla tamamlarken; iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etmiş oldu. Öte yandan UEFA kulüp sıralaması da güncellendi.
Maç önü
Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'a Rusya Milli Takımı'ndan davet geldi. 21 yaşındaki futbolcu, kasım ayında Özbekistan ve Venezuela ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde açıklanan 28 kişilik aday kadroda yer aldı.
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