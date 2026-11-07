CANLI | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Canlı Maç Anlatımı

Maç önü

"DİAGNE DAHA SANTRFOR, ORBAN'IN HAREKETLİLİĞİ ÖNEMLİ"

Okan Buruk: "3 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Onu özlemle anıyoruz.

Bir kere iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem oynadıkları oyun çok fazla pozisyon üreten, gol atan, kolay gol yemeyen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor.

Uzun bir periyottu, çok fazla maç oynadık, kazandıkça moralimiz arttı, yorgunluğu daha az hissettik. Maç maç değişiklik yaptık. Bu son maç, milli araya gireceğiz.

Osimhen yokken elimizde 3 seçenek vardı; Barış, Rafa ve Deniz. Barış ve Rafa sahada olacak, ikisini de oralarda kullanacağız.

Rakibin hücum gücü, Ballet'nin olmaması, Diagne, Saba ve Orban ile birlikte önde 3 hücumcu olacak. Diagne daha santrfor, Orban'ın hareketliliği önemli. Savunma dizilişimizi seçerken çabuk oyunculara ihtiyacımız vardı. Sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, Jakobs'u seçtik."