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CANLI | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Canlı Maç Anlatımı
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CANLI | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Canlı Maç Anlatımı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların galibiyet ve rekor hedefiyle çıkacağı mücadelede yaşanacak tüm önemli anlar, goller ve kritik pozisyonlar canlı anlatımla haberimizde!

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum RAMS Park
Hakem Halil Meler
Galatasaray Galatasaray
1
23'
0
Amed Sportif Faaliyetler Amed Sportif Faaliyetler
7' Rafael Leao
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23. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Lucas Torreira rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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22. Dakika

KORNER | AMED SPORTİF FAALİYETLER

Amed Sportif Faaliyetler takımı korner kullanacak.

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22. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | AMED SPORTİF FAALİYETLER

Rayan Raveloson altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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22. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | AMED SPORTİF FAALİYETLER

David Bates altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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22. Dakika

KORNER | AMED SPORTİF FAALİYETLER

Gökhan Gül ile Amed Sportif Faaliyetler takımı köşe vuruşu kullanacak.

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21. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | AMED SPORTİF FAALİYETLER

Amed Sportif Faaliyetler takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Rayan Raveloson tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

KORNER | AMED SPORTİF FAALİYETLER

Amed Sportif Faaliyetler, Gökhan Gül ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | AMED SPORTİF FAALİYETLER

Ceza sahası içinde topla buluşan Mbaye Diagne, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

19. Dakika

KORNER | AMED SPORTİF FAALİYETLER

Amed Sportif Faaliyetler takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

18. Dakika

İSABETLİ ŞUT | AMED SPORTİF FAALİYETLER

Dia Saba tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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14. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Ismail Jakobs rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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14. Dakika

KORNER | GALATASARAY

Alexey Batrakov ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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14. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Barış Alper Yılmaz

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7. Dakika

ASİST | GALATASARAY

Lucas Torreira, gol pasını veren isim.

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6. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Rafael Leao ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

6. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Alexey Batrakov, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

GOL | GALATASARAY

GOL! Rafael Leao takımını öne geçiren golü atıyor.

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6. Dakika

OFSAYT | AMED SPORTİF FAALİYETLER

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Gift Orban

Canlı Maç Anlatımı icon

4. Dakika

OFSAYT | AMED SPORTİF FAALİYETLER

Mbaye Diagne, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor

Canlı Maç Anlatımı icon

3. Dakika

OFSAYT | AMED SPORTİF FAALİYETLER

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Gift Orban

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Maç önü

KADROLAR AÇIKLANDI !

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Lemina, Batrakov, Leoa, Yunus, Barış.

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Gökhan, Raveloson, Furkan, Saba, Orban, Diagne

YEDEKLER

Galatasaray: Günay, Bitshiabu, Sara, Sane, Ugochukwu, İlkay, Deniz, Nhaga, Kazımcan, Singo

Amedspor: Mustafa, Mehmet Yeşil, Kahraman, Miraç, Amadou, Ali, Cem, Khalil, Lutin, Berk, Yira Sor

Maç önü

"BURAYA FUTBOL OYNAMAYA GELDİK, BU YÜZDEN ÇİFT FORVET ÇIKTIK"

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi: "Galatasaray ilk 20-25 dakikada çok güçlü. Barcelona, Stuttgart, Fenerbahçe karşısında bile bu dakikaları domine ediyor. O baskıdan çıkmalıyız. Buraya futbol oynamaya geldik, bu yüzden çift forvet çıktık. Neredeyiz, onu da görmüş olacağız burada. İlk sıradalar, kendi evlerinden iyiler."Galatasaray kulübü elinden geleni yaptı ama istediğimiz gibi olmadı."

Maç önü

"DİAGNE DAHA SANTRFOR, ORBAN'IN HAREKETLİLİĞİ ÖNEMLİ"

Okan Buruk: "3 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Onu özlemle anıyoruz.

Bir kere iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem oynadıkları oyun çok fazla pozisyon üreten, gol atan, kolay gol yemeyen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor.

Uzun bir periyottu, çok fazla maç oynadık, kazandıkça moralimiz arttı, yorgunluğu daha az hissettik. Maç maç değişiklik yaptık. Bu son maç, milli araya gireceğiz.

Osimhen yokken elimizde 3 seçenek vardı; Barış, Rafa ve Deniz. Barış ve Rafa sahada olacak, ikisini de oralarda kullanacağız.

Rakibin hücum gücü, Ballet'nin olmaması, Diagne, Saba ve Orban ile birlikte önde 3 hücumcu olacak. Diagne daha santrfor, Orban'ın hareketliliği önemli. Savunma dizilişimizi seçerken çabuk oyunculara ihtiyacımız vardı. Sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, Jakobs'u seçtik."

CANLI | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Canlı Maç Anlatımı 1

Maç önü

"ZEMİN İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK, ÇOK PARA HARCADIK"

Okan Buruk: "Zemine değinelim. Biz kendi üstümüze düşeni bir önceki milli arada yaptık, yeniledik. Çok büyük para harcadık ama maalesef çimleri yenileyen şirketle ilgili istediğimiz bir şey ortaya çıkmadı. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında saha güzeldi ama daha kötüye gitti. Galatasaray Kulübü elinden geleni yaptı ama olmadı.

Zemini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Bazen oyun içerisinde hem rakibi hem kendi oyuncunuzun hatasını bu tip zeminlerde beklemeniz gerekiyor.

Kazanmamız gereken bir maç. Oyuncularımız ve taraftarımız istekli ama iyi bir takıma karşı oynayacağız."

CANLI | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Canlı Maç Anlatımı 2

Maç önü

GALATASARAY TARİHİ REKORUN EŞİĞİNDE

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 40 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, Amed Sportif Faaliyetler karşısında sahadan mağlubiyet almadan ayrılması halinde kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yakalayacak.

Cimbom, evindeki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında aldı. Bu maçın ardından çıktığı 40 karşılaşmada 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde ederek dikkat çekici bir seriye imza attı.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki en uzun yenilmezlik serisi ise 2016-2017 sezonunun 32. haftasında Osmanlıspor karşılaşmasıyla başlamış, 2019-2020 sezonunun 12. haftasında İstanbul Başakşehir mücadelesiyle sona ermişti. Toplam 41 maç süren bu seriyi bitiren isim, o dönem Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan ve bugün Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk olmuştu.

CANLI | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Canlı Maç Anlatımı 3

Maç önü

DIAGNE VE ALİ TURAP BÜLBÜL'ÜN GALATASARAY'A KARŞI İLK HEYECANI

Amed Sportif Faaliyetler'in deneyimli golcüsü Mbaye Diagne, bir dönem formasını giydiği Galatasaray'a bu kez rakip olarak sahaya çıkacak.

2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a katılan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte görev aldığı 62 resmi karşılaşmada 26 gol kaydetti. Diagne, Galatasaray kariyerinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

2022 yılında Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli santrfor, daha sonra Fatih Karagümrük formasıyla eski takımına karşı iki kez sahaya çıktı. Bu karşılaşmalardan birinde fileleri havalandırmayı başaran Diagne, şimdi ise Amed Sportif Faaliyetler formasıyla RAMS Park'a konuk olacak.

Galatasaray altyapısında yetişen Ali Turap Bülbül de karşılaşmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan genç futbolcu, kariyerinde ilk kez yetiştiği kulübe karşı mücadele edecek.

CANLI | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Canlı Maç Anlatımı 4

Maç önü

"YERLERE SIĞDIRAMADIĞIN GALATASARAY..." LİVERPOOL ZAFERİ SONRASI FENERBAHÇE KIYASI

CANLI | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Canlı Maç Anlatımı 5
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını Galatasaray ile kıyaslayan Ümit Özat, iki takımın oynadığı rakiplere ve topladığı puanlara dikkat çekti. Özat'ın özellikle Galatasaray hakkında kullandığı ifadeler ve Emre Belözoğlu'na yönelik değerlendirmeleri gündem oldu.

Özat, "Fenerbahçe 4 maçta 5 puan. Yerlere sığdıramadığın Galatasaray'da 4 maçta 6 puan. Galatasaray; Lille, Stuttgart, Sporting Lizbon ile oynadı. Fenerbahçe ise Roma, Liverpool, Aston Villa gibi takımlarla karşılaştı" ifadelerini kullandı.

Maç önü

GALATASARAY - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Canlı Maç Anlatımı 6
Galatasaray, güçlü bir form grafiği ile geliyor. Amed Sportif Faaliyetler ise son haftalarda etkili sonuçlar aldı. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 25 puanla 1. sırada.

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 13 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 23 puanla 2. sırada.

Galatasaray kadrosunda Abdülkerim Bardakcı (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Victor Osimhen (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Samuel Ballet (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Maç önü

GALATASARAY-AMED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Maç önü

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK FUTBOLU ADINA BİR İLK! UEFA KULÜP SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

CANLI | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Canlı Maç Anlatımı 7
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu adına bir ilk yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe, 4. haftayı 3 puanla tamamlarken; iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı haftada iki galibiyet elde etmiş oldu. Öte yandan UEFA kulüp sıralaması da güncellendi.

Maç önü

RUSYA MİLLİ TAKIMI'NDAN BATRAKOV KARARI! RESMEN AÇIKLANDI

CANLI | Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler Canlı Maç Anlatımı 8
Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'a Rusya Milli Takımı'ndan davet geldi. 21 yaşındaki futbolcu, kasım ayında Özbekistan ve Venezuela ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde açıklanan 28 kişilik aday kadroda yer aldı.

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Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 23'
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Amed Sportif Faaliyetler Amed Sportif Faaliyetler

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Anahtar Kelimeler:
amedspor galatasaray
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