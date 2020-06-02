YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. 25 yıllık keşkek hayrı yapılmadı, bağışlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

25 yıllık keşkek hayrı yapılmadı, bağışlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

AYDIN HABERLERİ  | 02.06.2020 09:59 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 25 yıldan bu yana yapılan keşkek hayrı, korona virüs salgını dolayısıyla yapılamazken, bağışlanan kurbanlar ve yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Gazi ve Şehitler haftasında düzenleyeceği 25.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 25 yıldan bu yana yapılan keşkek hayrı, korona virüs salgını dolayısıyla yapılamazken, bağışlanan kurbanlar ve yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Gazi ve Şehitler haftasında düzenleyeceği 25. Geleneksel Keşkek Hayrı Kovid-19 virüs salgını nedeniyle bu sene yapılamadı.
Her yıl 5 bin kişiye ikram edilen Keşkek hayrı ile birlikte okulun mesleki tanıtımlarının yapıldığı, okul öğrencilerin ürettiği iş sergilerinin açıldığı ve Bozdoğan halkının ilgi gösterdiği etkinlik olarak düzenleniyordu. Bu yapılaması planlanan Keşkek Hayrı için verilen adaklık ve hayır kurbanları kesilerek, verilen hayır paralarıyla yardım paketleri oluşturularak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Bozdoğan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edildi.
Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, yardım eden vatandaşlara ve bu işte emeği geçen okul yönetimine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Aydın Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:41
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:33
Yatsı
22:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Buket Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.