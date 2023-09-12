250 araç denetlendi, 41 araç trafikten men edildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri bulunduğu 13 ilçede polis sorumluluk bölgelerinde ‘Okul Servis Araçları Uygulaması’ gerçekleştirildi.

Denetimlerde 250 araç ve sürücüsü denetlenirken, 3 adet plaka eksikliği, 35 adet araç muayenesi, 4 adet emniyet kemeri takmamak, 16 adet sigortasız araç kullanmamak ve 149 adet kanunun diğer ilgili maddelerinden toplam 207 araç ve sürücüsüne 631 bin 983 TL para cezası uygulandı. Denetlenen 250 araçtan 41 araç ise trafikten men edildi.

Öğrencilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için denetimlerin eğitim ve öğretim yılı boyunca okul servis araçlarında devam edeceği açıklandı.

