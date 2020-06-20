250 dönümlük ekili alan kül oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, 250 dönümlük ekili arazi kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Ballıbaba köyünde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler ekili alanlara ulaştı. Köylülerin traktörle müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 250 dönümlük ekili arazi küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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