250 yıllık el emeği 2 ürün, coğrafi işaretle tescillendi

Denizli’de 250 yıldır el emeği ile tezgahlarda ilmek ilmek dokunulan Çameli Kilimi ve Elmalı Bezi coğrafi işaret ile tescillendi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde 250 yıldır yöreye has motifler ile üretilen Çameli Kilimi ve Elmalı Bezi coğrafi işaret ile tescillendi. Bölge halkına istihdam sağlayan kilim üretimi yün, kök boya ve kirman ipi ile tezgahlarda dokunuluyor. Yörük kültürünün yerel bir sanatı olarak nitelendirilen Çameli Kilimi ve Elmalı Bezi’ni kadınlar, tezgahta 2’er kişi dokuyor. Nesilden nesile aktarılan bir gelenek haline geldi. Elmalı Mahallesindeki kadınların örtünme amacıyla kullandığı sarı, kırmızı, mavi ve mor renklerin hakim olduğu Elmalı bezi, 250 yıldır kadınlar tarafından pamuk ipliklerinin bir haftayı aşan boyama ve çözgü işlemlerinin ardından el yapımı tezgahlarda ilmek ilmek dokunuyor. 2 ürünün coğrafi işaretler tescillenmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Bizler kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarımıza sahip çıkmak için gayret ediyoruz Bu kapsamda yapmış olduğumuz girişimlerle Çameli Kilimi ve Çameli Elmalı Bezi coğrafi işaret çalışmalarını tamamladık ve tescillerinin alımını gerçekleştirdik. Kırsalda kalkınmanın anahtarlarından biri olan coğrafi işaretlerimize 2 yeni kültürel değerimizi daha katmanın haklı gururunu taşımaktayız. Belediyemiz üreten ve emek veren tüm kadınlarımızın her zaman yanındadır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

