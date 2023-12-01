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26 bin TL’yi bulan çocuklar parayı sahibine teslim etti

01.12.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te yaşlı bir adamın yolda yürürken düşürdüğü 26 bin TL’yi bulan çocuklar, parayı babalarıyla birlikte Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ve Zabıta Müdürlüğü görevlileri, parayı bulan çocuklar ve babasıyla birlikte parayı sahibi Ali Osman Yılmaz’a teslim etti. Parasını düşüren Ali Osman Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü görevlileri ve çocukların babası Muhammet Alkasım ile çocuklarına teşekkür etti.

"ÇOCUKLAR ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, güzel bir olaya tanıklık ettiklerini anlatarak, "Şehir merkezinde yürürken parasını düşüren bir yaşlı amcanın parasını bulan çocuklar kamera kayıtlarında da gördüğümüz üzere parayı babalarına veriyor. Daha sonra baba ve çocukları, devriye gezen ekiplerimize parayı teslim ediyorlar. Çevredeki kamera kayıtlarını incelediğimizde aynı belirtildiği üzere yaşlı amca poşetteki parasını yürürken düşürüyor, arkasından gelen çocuklar parayı buluyor. Daha sonra Zabıta Müdürlüğümüzde kamera kayıtları eşliğinde parayı çocuklar ve babasıyla birlikte sahibine verdik. Çocukların bu örnek davranışı bizleri de çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ise çocuklara oyuncak araba hediye ederek, yaptıkları güzel davranış dolayısıyla teşekkür etti.
Diğer yandan cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin kamerasında yaşlı adamın parasını düşürdükten sonra çocukların parayı bularak, babasına haber verdiği görüntüler yer aldı.

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