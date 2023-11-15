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  4. 26 dosyadan 35 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

26 dosyadan 35 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

15.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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26 ay dosya ile “Dolandırıcılık” suçundan 35 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs, Motorize Yunus Timleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentin huzuru için devriye attıkları sırada hareketleri dikkat çeken bir şüpheli durdurdu. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu sırasında şüphelinin 26 ayrı dosya olmak üzere “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 35 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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