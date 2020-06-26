Yeşilay Cemiyeti Hakkari Şube Başkanı Şemsettin Uçar, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yeşilay’ın 100’üncü yılında da uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelenin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Şemsettin Uçar, “Uyuşturucu ile mücadele herkes ve her kesimin ortak sorumluluğudur. Bu vesile ile başta aileler olmak üzere herkesi uyuşturucu ile mücadele konusunda bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile yediden yetmişe toplumun tüm kesimlerine ulaşan Yeşilay, önleme çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin 36 şehrindeki 42 Yeşilay Danışmanlık Merkeziyle de tamamen ücretsiz olarak rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu maddelerinin kullanımı, insanlarda fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak olumsuz değişikliklere ve ölümcül sonuçlara sebep oluyor. Yeşilay olarak bu olumsuz sonuçların önüne geçmek için çalışıyor; özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim ve Okulda Bağımlılığa Müdahale programları ile bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi ve gençlerimizde farkındalığın oluşmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

