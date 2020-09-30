26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası'nın verdiği 26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kongre Merkezinde salgın kurallarına göre gerçekleştirilen törende, 5 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, öncelikle Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarını kınayarak, şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Çevre konusunun çok özel bir alan olduğunu belirten Yavuz, çevreyi en çok gelişmiş ülkelerin kirlettiğini söyledi.

Vali Yavuz, önemli olanın çevreyi kirleterek gelişmek değil onu korumak olduğunu vurgulayarak, "Her alanda lider bir Kocaeli'nin çevre konusuna da önder olması bizi mutlu eder." dedi.

Bu dönem çevreyi kirlettiği tespit edilen 44 sanayi kuruluşuna cezai işlem uyguladıkları bilgisini veren Yavuz, örnek çalışmalarından dolayı Kocaeli Sanayi Odasını tebrik etti.

- "Çevresel farkındalıkların artmasına hizmet ediyor

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da Şahabettin Bilgisu'nun; "Ekonomide ve ekolojide denge; işin sırrı bu dengede" sözünü hiç unutmadıklarını ve bugün bile kullandıklarını söyledi.