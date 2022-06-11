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26. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarım, Kültür Turizm ve Tarih Festivali'nin resmi açılışı yapıldı

11.06.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarım, Kültür Turizm ve Tarih Festivali'nin resmi açılışı yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarım, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açılışta, Beypazarı'nın sadece Ankara ve Türkiye'de değil, yurt dışında adından bahsettirdiğini söyledi.

Yavuz, festivali düzenleyenleri tebrik ederek, "Biz de Bakanlık olarak her zaman Belediyemizin, Kaymakamlığımızın, Beypazarı'mızın yanındayız. Çok önemli bir turizm destinasyonu, çok önemli bir kültür destinasyonu. Ürünleriyle kültürümüze yaptığı katkısıyla Ankara'nın en önemli ilçelerinden biri. Önü çok açık ve Beypazarı çok güzel gelişmelere layık bir ilçe, bunun destekçisiyiz. Bu festivalle de geleneğimizi, özümüzü, kültürümüzü, bir kere daha hem Türkiye'ye hem de yurt dışından gelen katılımcılara göstereceğiz." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Terörle mücadeleye değinen Destici, şunları kaydetti:

"Teröristlere karşı operasyonlar sürerken, diğer taraftan sınırlarımız dışında özellikle Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de harekatlarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı; önümüzdeki günlerde belki de saatlerde yeni bir harekat daha başlatılacak. Bu harekatla inşallah Tel Rıfat'tan Kamışlı'ya kadar Türkiye'yi tehdit eden ve Suriye'nin kuzeyinde kardeşlerimize yaşam alanı bırakmayan, bütün bu bölgelerdeki teröristler tesirsiz hale getirilecek, terör örgütlerinden ve onun destekçilerinden temizlenecek. Hem ülkemiz için hudut güvenliği sağlanacak, daha güçlü bir hale gelecek hem de o bölge terörden temizlenerek, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların önemli bir bölümü de inşallah o bölgeye gönderilecek."

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ise festivale katılanları selamlayarak etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Açılışa, Kaymakam Oktay Erdoğan, AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Hacı Turan, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye, KKTC'nin Beyarmudu Belediyesi Başkanı İlker Edip ile çevre ilçelerin belediye başkanları ve davetliler katıldı.

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