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26 yaşındaki gencin katil zanlıları adliyeye sevk edildi

05.01.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de 26 yaşındaki İbrahim Can Temelli’nin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 Ocak gece saat 02.00 saatlerinde Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İbrahim Can Temelli (26) ile Sercan İ. (30) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Şüpheli Sercan İ., üzerinde taşıdığı tabanca ile 26 yaşındaki İbrahim Can Temelli’yi vurduktan sonra arkadaşının kullandığı otomobile binerek olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Can Temelli, hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı Sercan İ., Polis Özel Harekât ekiplerinin de desteğiyle Huzur Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi’ndeki saklandığı apartmana düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı Sercan İ.’ye yardım ettiği gerekçesi ile takibe alınan Olgun Y., Önder Ş. ve Yasin Y. isimli şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgun Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet şüphelisi Sercan İ. ile yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Önder Ş. Ve Yasin Y., emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Kontrolleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Maktul İbrahim Can Temelli’nin Tepebaşı Belediyesi’ne ait kapalı yüzme havuzunda yarı zamanlı olarak antrenörlük yaptığı, arkadaşına ait olan çiğ köfte dükkânına yardıma gittiği öğrenildi. Katil zanlısı Sercan İ.’nin dükkâna gelerek maske istediği ve ilk önce işyeri çalışanı bir kadınla tartıştığı iddia edildi. Tartışmaya dahil olan İbrahim Can Temelli’ye dükkanın yakınlarında ateş eden Sercan İ.’nin arkadaşının kullandığı araca binerek kaçtığı öğrenildi.

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