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27 eve girdiler, polis ve jandarmadan kaçamadılar

MUĞLA HABERLERİ  | 04.11.2020 17:28 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ve Dalaman ilçelerinde toplam 27 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen iki şüpheli Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 2020 yılı içerisinde Dalaman ve Fethiye ilçelerinde gece saatlerinde 25’i jandarma, 2’si polis bölgesi olmak üzere toplam 27 ikametten hırsızlık olayı meydana geldi.

27 eve girdiler, polis ve jandarmadan kaçamadılar

Muğla’nın Fethiye ve Dalaman ilçelerinde toplam 27 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen iki şüpheli Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 2020 yılı içerisinde Dalaman ve Fethiye ilçelerinde gece saatlerinde 25’i jandarma, 2’si polis bölgesi olmak üzere toplam 27 ikametten hırsızlık olayı meydana geldi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 27 hırsızlık olayının faillerine yönelik yapılan teknik-fiziki çalışma başlattı. Jandarma ve Asayiş Şube ekiplerinin ortak çalışması sonucu hırsızlık olayının gerçekleştiği bütün konutlara yakın güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Yapılan incelemeler sonrası neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği ileri sürülen şüphelilerin Z.K. ve M.C. olduğu tespit edildi.
Z.K. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir’de M.C. isimli şahıs ise Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ortaca ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiler.

27 eve girdiler, polis ve jandarmadan kaçamadılar

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Merkez
Kuranoğlu Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Övünç Eczanesi
Bodrum
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