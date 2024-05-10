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27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

AA AA
10.05.2024 08:11
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Festivalin açılış töreninde "Uçan Süpürge Onur Ödülü" sinema ve tiyatro oyuncusu Hatice Aslan'a takdim edildi.

27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
  1. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Uçan Süpürge Onur Ödülü", sinema ve tiyatro oyuncusu Hatice Aslan'a verildi.

"Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla" temasıyla düzenlenen festivalin açılış töreni, oyuncu Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğuyla Opera Sahnesi'nde yapıldı.

Törende "Uçan Süpürge Onur Ödülü"nü oyuncu Ece Dizdar'dan alan Hatice Aslan, ödülün ve bulunduğu mekanın kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

İlk tiyatro oyununu öğrencilik yıllarında Sivas'tan gelerek Opera Sahnesi'nde seyrettiğini ve çok etkilendiğini belirten Aslan, "Ankara, hayatımın dönüm noktası olan bir kent. Kendim ve tüm varlıklar için şefkatin, özenin ve saygının iyileştirici gücünü hatırlamaya devam edeceğim." diye konuştu.

"Bilge Olgaç Başarı Ödülü" de oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ve yapımcı Nida Karabol'a verildi. "Genç Cadı Ödülü"ne oyuncu Deniz İlhan layık görüldü.

Törende Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu dinleti sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Hilton Ankara, Kavaklıderem Derneği, Sevda-Cenap And Müzik Vakfına festival sponsoru oldukları için ödül takdim edildi.

Programda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın festival tebrik mesajları okundu.

Törende Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de kısa konuşma yaptı.

FESTİVAL FİLMLERİ, KAVAKLIDERE SİNEMASI'NDA

Festival filmleri, uzun yıllar kapalı kalmasının ardından geçen yıl yeniden açılan, eski adıyla "Kavaklıdere Sineması", yeni adıyla "Kült Kavaklıdere"deki iki salonda sinemaseverlerle buluşacak.

Nitelikli ve ödüllü filmlerin Türkiye prömiyerlerinin yanı sıra söyleşi ve paneller de izleyicilere sunulacak.

Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliğinin (FIPRESCI) jüri üyesi gönderdiği tek kadın filmleri festivali özelliğini taşıyan Uçan Süpürge, FIPRESCI jürisinin ödüllendirdiği filmin 16 Mayıs'ta açıklanmasıyla sona erecek.

Bilet fiyatları, herkesin sinemaya gidebilmesi amacıyla tüm seanslarda öğrenciler için 25 lira, standartta da 50 lira olarak belirlendi. Biletler, Kült Kavaklıdere gişesinden ve "biletinial.com" adresinden çevrim içi temin edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

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