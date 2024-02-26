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27 yaşındaki arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

İHA İHA
26.02.2024 10:32
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Eskişehir’de iş konusundaki anlaşmazlık yüzünden tartıştığı 27 yaşındaki arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

27 yaşındaki arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta bulunan bir evde önceki gece meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Berkan Harman ile arkadaşı Ahmet Arif B. (22) arasında ortak iş konusundan tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Berkan Harman silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Berkan Harman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Ahmet Arif B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkan Ahmet Arif B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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