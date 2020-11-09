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27 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.11.2020 12:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’de hakkında 18 ayrı suçtan 27 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri durumundan şüphelendiği Y.K’yı takibe aldı.

Eskişehir’de hakkında 18 ayrı suçtan 27 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri durumundan şüphelendiği Y.K’yı takibe aldı. Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli, kovalamaca sonucunda yakalandı. Y.K.’nın, İstanbul, Yozgat, Sakarya, Aksaray ile Eskişehir ağır ceza ilamat masasınca ’sahtecilik, fuhuş yaptırmak, aracılık ve yer temin etmek, hırsızlık, dolandırıcılık, ateşli silahlar kanununa muhalefet’ gibi 18 ayrı suçtan 27 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine teslim edildi.

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