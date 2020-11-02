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270 adet kerevit pinterine el konuldu

ISPARTA HABERLERİ  | 02.11.2020 18:52 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yasak avlanan 270 adet kerevit pinterine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu.Kerevit av yasağının başladığı 1 Kasım tarihi itibarıyla denetimleri sıklaştıran Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri, Sarıidris kasabası açıklarında tespit edilen sahipsiz 270 adet kerevit pinterine el koydu.

270 adet kerevit pinterine el konuldu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yasak avlanan 270 adet kerevit pinterine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu.
Kerevit av yasağının başladığı 1 Kasım tarihi itibarıyla denetimleri sıklaştıran Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri, Sarıidris kasabası açıklarında tespit edilen sahipsiz 270 adet kerevit pinterine el koydu. El konulan kerevit pinteri içerisinden çıkan kerevitler canlı olarak göle bırakıldı. Popülasyonun devam etmesini sağlamak için gölde denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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