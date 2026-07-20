MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dünya Kupası finalinde Shakira sahneye çıktı! Yaşı X'te konuşuldu

Dünya Kupası finalinde Shakira'nın enerjik performansı büyük beğeni toplarken, dikkat çekici sahne kostümü sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Shakira'nın yaşı ise X'te gündem oldu.

Dünya Kupası finalinde Shakira sahneye çıktı! Yaşı X'te konuşuldu

Shakira, pazar günü New Jersey'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası finalinin devre arası gösterisinde sahneye çıkarak yıllara meydan okuyan görünümüyle futbolseverleri şaşkına çevirdi.

49 yaşındaki yıldız, fit vücudunu öne çıkaran kesik detaylara sahip dikkat çekici sarı ve pembe bir bodysuit giydi.

Dünya Kupası finalinde Shakira sahneye çıktı! Yaşı X te konuşuldu 1

Yalın ayak sahneye çıkan Shakira, uzun ve formda bacaklarını sergileyerek hit şarkısı Dai Dai'yi dansçı ekibi eşliğinde seslendirdi.

SHAKIRA KAÇ YAŞINDA?

Gösterinin ardından dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler X platformunda ünlü şarkıcının genç görünümünü konuştu. Bir kullanıcı, "Bana 5 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi açıklar mısınız? Shakira neden 30 yaşında gibi görünüyor ama aslında 49 yaşında? İnanılmaz! Ne yaşlanıyor ne de estetikli duruyor." yorumunu yaptı.

Dünya Kupası finalinde Shakira sahneye çıktı! Yaşı X te konuşuldu 2

Bir başka hayran da, "Kaç yaşında olduğunu Google'da arattım. 49 yazınca gerçekten şoke oldum. Helal olsun!" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası finalinde Shakira sahneye çıktı! Yaşı X te konuşuldu 3

Bir kullanıcı ise düşüncesini kısa ve net şekilde dile getirerek, "Shakira'nın 49 yaşında olduğuna inanmayı reddediyorum." yorumunu paylaştı.

Shakira'nın, eski futbolcu Gerard Pique ile ilişkisinden dünyaya gelen 13 yaşındaki Milan ve 11 yaşındaki Sasha adında iki oğlu bulunuyor.

Tarihte ilk kez düzenlenen Dünya Kupası finali devre arası gösterisinde Justin Bieber, Madonna ve BTS de sahne aldı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alaçatı'da gergin akşam! Taksi kavgası çıktıAlaçatı'da gergin akşam! Taksi kavgası çıktı
Aylık kazancını açıkladı! X'te gündem olduAylık kazancını açıkladı! X'te gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Shakira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.