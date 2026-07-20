Dünya Kupası finalinde Shakira sahneye çıktı! Yaşı X'te konuşuldu

Shakira, pazar günü New Jersey'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası finalinin devre arası gösterisinde sahneye çıkarak yıllara meydan okuyan görünümüyle futbolseverleri şaşkına çevirdi.

49 yaşındaki yıldız, fit vücudunu öne çıkaran kesik detaylara sahip dikkat çekici sarı ve pembe bir bodysuit giydi.

Yalın ayak sahneye çıkan Shakira, uzun ve formda bacaklarını sergileyerek hit şarkısı Dai Dai'yi dansçı ekibi eşliğinde seslendirdi.

SHAKIRA KAÇ YAŞINDA?

Gösterinin ardından dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler X platformunda ünlü şarkıcının genç görünümünü konuştu. Bir kullanıcı, "Bana 5 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi açıklar mısınız? Shakira neden 30 yaşında gibi görünüyor ama aslında 49 yaşında? İnanılmaz! Ne yaşlanıyor ne de estetikli duruyor." yorumunu yaptı.

Bir başka hayran da, "Kaç yaşında olduğunu Google'da arattım. 49 yazınca gerçekten şoke oldum. Helal olsun!" ifadelerini kullandı.

Bir kullanıcı ise düşüncesini kısa ve net şekilde dile getirerek, "Shakira'nın 49 yaşında olduğuna inanmayı reddediyorum." yorumunu paylaştı.

Shakira'nın, eski futbolcu Gerard Pique ile ilişkisinden dünyaya gelen 13 yaşındaki Milan ve 11 yaşındaki Sasha adında iki oğlu bulunuyor.

Tarihte ilk kez düzenlenen Dünya Kupası finali devre arası gösterisinde Justin Bieber, Madonna ve BTS de sahne aldı.