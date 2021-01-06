270 noktada 16 bin ton kömür denetlendi

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın hava kalitesinin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacı ile katı yakıt satıcılarına ve seralara denetimler yapıyor. Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri 270 sera ve katı yakıt satış noktasında denetim gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehri Belediyesi, Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya’da kullanılan yakıtların İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nda belirtilen kriterlere uygun olup olmadıklarını belirlemek için denetimler yapıyor. Havaların soğumasıyla, kömür kamyonları, kömür satış yerleri, konut, sera, küçük işletmeler ve katı yakıt satıcılarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

270 noktada denetim yapıldı

Çevre Sağlığı ekipleri, Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda kömür kamyonlarından il girişinde numuneler alınırken, gezici ekipler de 270 katı yakıt satış noktası ve seraya denetim gerçekleştirdi. Satılan kömürlerin kriterlere uygunluk belgesi olup olmadığı kontrol ediliyor.

16 bin ton kömür denetlendi

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya’ya kömür getiren 548 tır ve kamyonu il girişinde denetledi. TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olunan Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarı’nda 16 bin 523 ton kömür analize tabi tutuldu. Kalite yönetmeliğine aykırı olan yaklaşık 638 ton kömür il dışına çıkarıldı.

belgesi olmayan kömürler alınmasın uyarısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların daha kaliteli hava solumaları için Büyükşehir Belediyesi uygunluk belgesi olmayan kömürleri almamaları konusunda uyarıda bulundu.

