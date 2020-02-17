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270 stajyere ‘’Afet ve Temel Sağlık Bilgisi’’ eğitimi

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 270 stajyer öğrenciye “Bireysel Afet Planı ve Temel Sağlık Bilgisi” eğitimi verildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, kurum içerisinde uygulamalı eğitim alan stajyerlere eğitim semineri düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 270 stajyer öğrenciye “Bireysel Afet Planı ve Temel Sağlık Bilgisi” eğitimi verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, kurum içerisinde uygulamalı eğitim alan stajyerlere eğitim semineri düzenledi. 270 lise öğrencisinin katıldığı eğitimde “Bireysel Afet Planı ve Temel Sağlık Bilgisi” eğitimi verildi. Öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla düzenlenen eğitimde diş hekimi tarafından diş sağlığında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler verilirken ayrıca zehirlenmeler, boğulmalar, bayılmalar gibi olaylarda yapılması gereken ilk yardım müdahaleleri anlatıldı.
Öte yandan eğitimde öğrenciler sivil savunma uzmanları tarafından yangın ve deprem anında neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilinçlendirildi. Eğitim sonrası yapılan deprem tatbikatıyla etkinlik sonlandırıldı.

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