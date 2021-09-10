YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. 28 ilde 48 ayrı suça karışan firari şüpheli Konya'da yakalandı

28 ilde 48 ayrı suça karışan firari şüpheli Konya'da yakalandı

10.09.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 ilde 48 ayrı suça karışan firari şüpheli Konya'da yakalandı

Ülke genelinde 28 ilde 48 ayrı suça karışan ve hakkında 13 mahkeme tarafından yakalama emri çıkarılan firari zanlı, Konya'da polis operasyonuyla yakalandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "tehdit", "hakaret", "mala zarar verme" ve "taksirle adam yaralama" suçlarından aranan şüpheli Habil F'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma kapsamında, şüphelinin bir arkadaşına ait otomobili kullandığını tespit etti.

Harekete geçen polis, otomobili merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Larende Caddesi'nde durdurdu.

Gözaltına alınan zanlının üst aramasında 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemleri için emniyete götürülen zanlının, 13 mahkeme tarafından hakkında yakalama emri çıkarıldığı ve 28 ilde "dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ile "güveni kötüye kullanma" suçlarından 48 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her sabah tüketiyorsanız dikkat! Tehlike gözler önüne serildiHer sabah tüketiyorsanız dikkat! Tehlike gözler önüne serildi
Yazı eylüle bırakanlar için en güzel 5 tatil adresiYazı eylüle bırakanlar için en güzel 5 tatil adresi
Konya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptıKonya'da yakıtı azalan tek motorlu uçak tarlaya zorunlu iniş yaptı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 10 Eylül Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:20
Öğle
12:52
İkindi
16:26
Akşam
19:14
Yatsı
20:31

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Cuma

Yusuf Eczanesi
Karatay
Eyüp Sultan Eczanesi
Selcuklu
Ferda Eczanesi
Selcuklu
Özçelik Eczanesi
Selcuklu
Tevfik Yekşun Eczanesi
Selcuklu
Vatan Eczanesi
Selcuklu
Cenk Eczanesi
Meram
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.