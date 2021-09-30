YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. 28. İzmir Avrupa Caz Festivali, Artur Dutkiewicz konseriyle sona erdi

28. İzmir Avrupa Caz Festivali, Artur Dutkiewicz konseriyle sona erdi

30.09.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28. İzmir Avrupa Caz Festivali, Artur Dutkiewicz konseriyle sona erdi

28. İzmir Avrupa Caz Festivali, Artur Dutkiewicz konseriyle sona erdi

İZMİR (AA) - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 28. İzmir Avrupa Caz Festivali, piyanist Artur Dutkiewicz konseriyle tamamlandı.

İKSEV'den yapılan açıklamada, festivalin son konserinde dün akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Artur Dutkiewicz'in sahne aldığı belirtildi.

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu iş birliği ile düzenlenen konserde Dutkiewicz, son bestelerinden modern caz doğaçlamalarına uzanan, Polonya halk ezgileriyle renklendirdiği seçkin bir repertuvar sundu. Dutkiewicz, dinleyicilerin alkışları üzerine tekrar sahneye gelerek, konseri Jimi Hendrix’den "Little Wing" adlı eser ile bitirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
4 yaşında sokak ortasında vahşeti yaşadı! Kopan kulağına 300 dikiş atıldı4 yaşında sokak ortasında vahşeti yaşadı! Kopan kulağına 300 dikiş atıldı
Katip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyorKatip Çelebi Üniversitesinde, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocaları ev buluyor

İzmir Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
13:07
İkindi
16:26
Akşam
19:04
Yatsı
20:20
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.