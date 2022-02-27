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28 Şubat sürecinde yaşadıklarını hafızasında "kötü bir anı" olarak saklıyor

27.02.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baskılar nedeniyle 12 yıllık mesleğinden istifa etmek zorunda kalan öğretmen Nurcan Şarlayan: - "Bize sunulan 'Ya görevden alınacaksınız ya da istifa edeceksiniz' seçeneğinden istifa etmeyi tercih ettim. Dilekçeye gerekçe olarak 'başörtüsü' bile yazdırılmadı" - "Çevrede 'görevden alınmış veya atılmış öğretmen' muamelesi gördük ve 'öğretmenim" diyemiyorduk"

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - "Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinde, Kırıkkale'de okul öncesi öğretmeni olarak görev yaparken baskılar nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Nurcan Şarlayan, yaşadıklarını unutamıyor.

28 Şubat sürecinde yaşadıklarını hafızasında "kötü bir anı" olarak saklayan Kırıkkale Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık İlkokulu Müdür Yardımcısı 50 yaşındaki Nurcan Şarlayan, çok sevdiği mesleğinden istifa etmesine giden süreci ve o dönemde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Şarlayan, 28 Şubat sürecini iyi anılarla hatırlamadıkları ve üzücü bir dönem olduğunu söyledi.

O dönemde başörtülü oldukları için uyarı cezasıyla başlayan, ardından da savunmalarla ilerleyen cezaların üst üste geldiğini belirten Şarlayan, şunları anlattı:

"En son görevden alınma aşaması vardı. Bize sunulan 'ya görevden alınacaksınız ya da istifa edeceksiniz' seçeneğinden istifa etmeyi tercih ettim. Dilekçeye gerekçe olarak 'başörtüsü' bile yazdırılmadı. Ailevi nedenlerden diyerek dilekçe sunduk. Bu şekilde görevden ayrılmış oldum. 1998 yılında başlayan süreçle birlikte aralıklarla verilen cezaların ardından 2001 yılında çocuğumuz oldu ve izne ayrıldım. 1990 yılında başladığım öğretmenliğe, 2002 yılında tekrar döndüğümde istifa seçeneğini kullandım, daha doğrusu etmek zorunda bırakıldım çünkü bu camiada istenmiyorduk."

Şarlayan, o dönemde bir gün okula geldiği sırada müdürün, "Hocam artık başınızı bahçenin dışında açarak okula gireceksiniz" cümlesini hiç unutamadığını dile getirdi.

- İstifa dilekçesini ağlayarak vermiş

Müdüre "Hocam yönetmelik okul binası içerisinde." cevabını verdiğinde ise müdürün "Seninle okulu mu metreleyeceğiz?" dediğini anlatan Şarlayan, şöyle devam etti:

"Diğer tayin olduğum okulda da yine müdür bey, peruk dahil hiçbir şekilde başörtü kabul etmediğini, eğer peruk seçeneğini kullanırsam yine soruşturma açacağını söylemişti. Artık o gün ağlayarak istifa dilekçemi verip, istifa etmek zorunda bırakıldım. O dönemde çocuklarımız da küçüktü, ailevi olarak da maddi ve manevi anlamda çok etkilendik. Çevrede 'görevden alınmış veya atılmış öğretmen' muamelesi gördük ve 'öğretmenim" diyemiyorduk. Öğretmensiniz ama öğretmenim diyemiyorsunuz. Bir gün oğlum, 'anne öğretmen okulda annen ne iş yapıyor diye sordu, ev hanımı dedim, sen evdesin ya' diye cevap vermişti."

Nurcan Şarlayan, 2007 yılında tekrar göreve döndüğünü ancak istifa ettiği için açıktan atama yoluyla İstanbul'a tayininin çıktığını anlatarak, "O dönemlerle kıyasladığımızda hayal bile edilemeyecek bir ortamdayız şu anda, buraya taşıyanlardan Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz ama yine de içimizde kalan bir yara var maalesef." dedi.

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