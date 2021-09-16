YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Adana'nın sanatsal mekanları gezildi

28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Adana'nın sanatsal mekanları gezildi

16.09.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Adana'nın sanatsal mekanları gezildi

  1. Altın Koza Film Festivali kapsamında "Adana'nın Sinema Tarihine Umut'la Bakmak" adı altında kentteki sanatsal mekanlar ziyaret edildi.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim üyeleri Doçent Dr. İlke Şanlıer Yüksel ve Doçent Dr. Aydın Çam'ın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Sabri Şenevi'nin özel müze ve açık hava sineması olarak düzenlediği Sinema Evi'nden başladı.

Adana'nın eski sinemalarına ev sahipliği yapan semtlerde yürüyen katılımcılara, Adana Büyükşehir Belediyesinin tarihi binası hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında kentin en önemli kültürel mekanlarından biri olan Sular semtindeki Gar, Venüs, Dünya (Yıldız), Sular, Bahar ve Köşk sinemaları gezildi.

Yürüyüşün ardından, Uğur Mumcu Meydan'ında Yılmaz Güney'in yönetmenliğini yaptığı "Umut" filminin gösterimi yapıldı. Filmin gösterimine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yılmaz Güneyin eşi Fatoş Güney ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladıTavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladı
Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor Korkutan artış! Belirtileri yaşayan hastaneye koşuyor
Bakan Özer: "Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır"Bakan Özer: "Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır"
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 16 Eylül Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:39
İkindi
16:09
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Perşembe

Ayhan Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.