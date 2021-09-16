28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Adana'nın sanatsal mekanları gezildi

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim üyeleri Doçent Dr. İlke Şanlıer Yüksel ve Doçent Dr. Aydın Çam'ın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Sabri Şenevi'nin özel müze ve açık hava sineması olarak düzenlediği Sinema Evi'nden başladı.
Adana'nın eski sinemalarına ev sahipliği yapan semtlerde yürüyen katılımcılara, Adana Büyükşehir Belediyesinin tarihi binası hakkında bilgi verildi.
Etkinlik kapsamında kentin en önemli kültürel mekanlarından biri olan Sular semtindeki Gar, Venüs, Dünya (Yıldız), Sular, Bahar ve Köşk sinemaları gezildi.
Yürüyüşün ardından, Uğur Mumcu Meydan'ında Yılmaz Güney'in yönetmenliğini yaptığı "Umut" filminin gösterimi yapıldı. Filmin gösterimine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yılmaz Güneyin eşi Fatoş Güney ve vatandaşlar katıldı.
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